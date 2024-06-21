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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия держит в Черном и Азовском морях четыре ракетоносителя, общий залп-до 28»калибров"

Россия держит в Черном и Азовском морях четыре ракетоносителя, общий залп-до 28»калибров"

Киев  •  УНН

21 июня 2024, 04:13  •  15943 просмотра

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Россия имеет 4 ракеты-носителя в черном и Азовском морях, общая мощность залпа которых составляет до 28 крылатых ракет.

В Черном и Азовском морях Россия держит четыре ракетоносителя, общий залп которых составляет до 28 "калибров". Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке, передает УНН.

детали

"В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. В Азовском море 8 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет

говорится в сообщении.

Также в Средиземном море находится 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

В Черном и Азовском морях рф держит ракетоносители до 20 "Калибров" - Силы обороны Юга19 июня 2024, 12:45 • 15980 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
sredizemnoe-moreСредиземное море
azovskoe-moreАзовское море
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