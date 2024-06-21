Россия держит в Черном и Азовском морях четыре ракетоносителя, общий залп-до 28»калибров"

В Черном и Азовском морях Россия держит четыре ракетоносителя, общий залп которых составляет до 28 "калибров". Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке, передает УНН.

детали

"В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. В Азовском море 8 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет говорится в сообщении.

Также в Средиземном море находится 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

В Черном и Азовском морях рф держит ракетоносители до 20 "Калибров" - Силы обороны Юга