росія тримає у Чорному й Азовському морях чотири ракетоносії, загальний залп - до 28 «Калібрів»
Київ • УНН
Росія має 4 ракети-носії в чорному і Азовському морях, загальна потужність залпу яких становить до 28 крилатих ракет.
У Чорному та Азовському морях Росія тримає чотири ракетоносії, загальний залп яких становить до 28 "Калібрів". Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у Фейсбуці, передає УНН.
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"В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. В Азовському морі 8 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет
Також у Середземному морі перебуває 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
У Чорному та Азовському морях рф тримає ракетоносії до 20 "Калібрів" - Сили оборони Півдня19.06.24, 15:45 • 16732 перегляди