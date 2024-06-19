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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 5730 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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У Чорному та Азовському морях рф тримає ракетоносії до 20 "Калібрів" - Сили оборони Півдня

Київ • УНН

 • 16732 перегляди

Три ворожі кораблі-ракетоносії перебувають у Чорному та Азовському морях, а в Дніпропетровській області було збито крилату ракету "Калібр".

У Чорному та Азовському морях рф тримає ракетоносії до 20 "Калібрів" - Сили оборони Півдня

росія тримає у Чорному та Азовському морях 3 кораблі-носії до 20 крилатих ракет типу "Калібр", повідомили у Силах оборони півдня України у середу, пише УНН.

Деталі

"На бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває 2 кораблі ворожого флоту, один з яких підводний ракетоносій, споряджений до 4 крилатих ракет типу "Калібр". В Азовському морі перебуває 8 ворожих кораблів, з них 2 надводні ракетоносії, спорядження яких може бути до 16 крилатих ракет типу "Калібр", - вказали у Силах оборони півдня України у Telegram.

Доповнення

Тим часом у Повітряному командуванні "Схід" повідомили станом на ранок 19 червня, що у Дніпропетровській області збили крилату ракету "Калібр".  

"Станом на 08:00 19 червня 2024 року у зоні відповідальності повітряного командування "Схід" збито крилату ракету "Калібр" в Дніпропетровській області", - вказано у повідомленні ПвК "Схід" у Facebook.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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