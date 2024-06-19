У Чорному та Азовському морях рф тримає ракетоносії до 20 "Калібрів" - Сили оборони Півдня
Київ • УНН
Три ворожі кораблі-ракетоносії перебувають у Чорному та Азовському морях, а в Дніпропетровській області було збито крилату ракету "Калібр".
росія тримає у Чорному та Азовському морях 3 кораблі-носії до 20 крилатих ракет типу "Калібр", повідомили у Силах оборони півдня України у середу, пише УНН.
Деталі
"На бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває 2 кораблі ворожого флоту, один з яких підводний ракетоносій, споряджений до 4 крилатих ракет типу "Калібр". В Азовському морі перебуває 8 ворожих кораблів, з них 2 надводні ракетоносії, спорядження яких може бути до 16 крилатих ракет типу "Калібр", - вказали у Силах оборони півдня України у Telegram.
Доповнення
Тим часом у Повітряному командуванні "Схід" повідомили станом на ранок 19 червня, що у Дніпропетровській області збили крилату ракету "Калібр".
"Станом на 08:00 19 червня 2024 року у зоні відповідальності повітряного командування "Схід" збито крилату ракету "Калібр" в Дніпропетровській області", - вказано у повідомленні ПвК "Схід" у Facebook.