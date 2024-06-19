В Черном и Азовском морях рф держит ракетоносители до 20 "Калибров" - Силы обороны Юга

россия держит в Черном и Азовском морях 3 корабля-носителя до 20 крылатых ракет типа "Калибр", сообщили в Силах обороны юга Украины в среду, пишет УНН.

Детали

"На боевом дежурстве в Черном море находится 2 корабля вражеского флота, один из которых подводный ракетоноситель, снаряженный до 4 крылатых ракет типа "Калибр". В Азовском море находится 8 вражеских кораблей, из них 2 надводных ракетоносителя, снаряжение которых может быть до 16 крылатых ракет типа "Калибр", - указали в Силах обороны юга Украины в Telegram.

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Тем временем в Воздушном командовании "Восток" сообщили по состоянию на утро 19 июня, что в Днепропетровской области сбили крылатую ракету "Калибр".

"По состоянию на 08:00 19 июня 2024 года в зоне ответственности воздушного командования "Восток" сбита крылатая ракета "Калибр" в Днепропетровской области", - указано в сообщении ВК "Восток" в Facebook.