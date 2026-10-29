россия атаковала Украину 112 дронами, уничтожено 75% реактивных

россия в ночь на 29 октября атаковала Украину 112 дронами, более трети из которых — реактивные. Сбито или подавлено 97 беспилотников, в том числе 75% реактивных. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Чем и откуда атаковала россия

По данным ВС ВСУ, в ночь на 29 октября (с 18:00 28 октября) противник атаковал 112 ударными БпЛА типа Shahed (40 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл, Миллерово — рф, ВОТ Донецка.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 97 вражеских БпЛА типа Shahed (30 из них — реактивные), "Гербера", дронов других типов, около 7 ударных беспилотников ещё находятся в воздухе, боевая работа продолжается.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 7 локациях, а также падение сбитых целей (обломков) в 5 локациях.

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