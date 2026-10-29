росія атакувала Україну 112 дронами, знищено 75% реактивних

росія у ніч на 29 жовтня атакувала Україну 112 дронами, понад третина з яких реактивні. Збито або придушено 97 безпілотників, у тому числі 75% з реактивних. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Чим і звідки атакувала росія

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 29 жовтня (з 18:00 28 жовтня) противник атакував 112 ударними БпЛА типу Shahed (40 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово - рф, ТОТ Донецьк.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 97 ворожих БпЛА типу Shahed (30 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів, близько 7 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Нічні атаки рф по Україні: вибухи у Харкові, удари по Дніпропетровщині та загиблий на Рівненщині