Российского пилота Кузьминова застрелили из пистолета Макарова и переехали на машине - СМИ

Убийцы российского пилота Максима Кузьминова, который перегнал в Украину вертолет Ми-8 рашистов, не только шесть раз выстрелили в него на парковке на юге Испании, но и переехали его тело своим автомобилем. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на испанских следователей, пишет УНН.

Детали

По словам следователей, которые ведут расследование, убийцы Кузьминова также оставили важную улику: гильзы от 9-миллиметровых патронов Макарова, стандартных советских боеприпасов.

Утром 13 февраля белый Hyundai Tucson въехал в гараж под многоквартирным домом Кузьминова и припарковался на свободном месте между лифтом, которым пользуются жильцы, и пандусом, ведущим на улицу. Двое мужчин ждали там несколько часов.

Около 16:20 Кузьминов заехал в гараж, припарковался и начал идти к лифту. Когда он проходил перед белым Hyundai, двое нападавших вышли из машины, окликнули его и открыли огонь. Несмотря на то, что в него попали шесть пуль, Кузьминову удалось пройти небольшое расстояние, после чего он свалился на пандус.

El Mundo: российский пилот Кузьминов жил в Испании несколько недель

Убийцы сели в машину и, выезжая, переехали тело Кузьминова.

Как пишет издание, автомобиль был найден в нескольких милях от места происшествия. Как считают следователи, машину сожгли с помощью специального катализатора. Специалистам понадобилась неделя, чтобы определить марку и модель автомобиля и установить, что его угнали - за два дня до убийства.

По словам представителей полиции, двое убийц в капюшонах, которые были на записях камер наблюдения с парковки жилого комплекса Кузьминова, явно были профессионалами - они выполнили задание и быстро скрылись.

Как именно убийцы нашли его, пока не установлено. Издание пишет, что по данным двух высокопоставленных украинских чиновников, он связался с бывшей девушкой, которая все еще находится в россии, и пригласил ее приехать к нему в Испанию.

"Это была серьезная ошибка", - сказал один из чиновников.

Напомним

О том, что российский летчик угнал вертолет Ми-8 в Украину, в сентябре 2023 года заявил глава ГУР Кирилл Буданов. Позже Максим Кузьминов выступил на пресс-конференции в Киеве, где объяснил свое решение неприятием войны в Украине.