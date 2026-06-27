Российский судья незаконно заключал в тюрьму пленных украинских военных - СБУ

По материалам Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора заочно сообщено о подозрении российскому судье, который незаконно заключал в тюрьму пленных украинских военных. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение СБУ.

Детали

Отмечается, что правоохранители задокументировали военные преступления еще одного судьи Южного окружного военного суда рф. Злоумышленник причастен к осуждению украинских военнопленных к тюремному заключению по фейковым обвинениям. При этом его фамилия и имя в настоящее время не могут быть разглашены в связи с процессуальными ограничениями.

Как выяснило расследование, рашист незаконно назначил пленному воину Национальной гвардии Украины 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Установлено, что этот "судья" военного суда рф устроил показательное "судилище" на основании сфабрикованных обвинений, чтобы отправить украинского защитника в российскую тюрьму - говорится в сообщении.

Указывается, что таким образом фигурант грубо нарушил нормы международного права, согласно которым потерпевший является комбатантом вооруженного конфликта. В случае попадания в плен такое лицо приобретает статус военнопленного и не подлежит тюремному заключению за участие в боевых действиях.

"Поскольку злоумышленник находится на территории рф, продолжаются комплексные меры, чтобы найти его и привлечь к ответственности за преступления против украинцев", - добавили в СБУ.

Напомним

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российским военным, которые командовали атакой "Калибров" по Закарпатью в августе 2025 года.

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