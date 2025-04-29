российские спецслужбы непосредственно вовлечены и заинтересованы в пытках украинских военнопленных - аналитик

Украинских военнопленных в российских тюрьмах пытают не только сотрудники этих учреждений, но и представители федеральной службы безопасности россии. Это свидетельствует о том, что пытки военнопленных являются целенаправленной политикой государства-агрессора, пояснил аналитик Медийной инициативы по правам человека Владислав Гаврилов, сообщает УНН.

Детали

На допросах не только сотрудники федеральной системы наказаний это делают (пытают пленных – ред.), но и представители фсб и следственного комитета. Есть такое управление М фсб российской федерации, которое курирует тюремную систему россии. То есть спецслужбы россии непосредственно вовлечены и заинтересованы в этой системе пыток и допросов военнопленных - пояснил Гаврилов.

По словам Гаврилова, все это свидетельствует о том, что пытки военнопленных являются частью политики российских властей, за которую государство агрессор должно нести ответственность.

Этим мы можем засвидетельствовать, что это действительно действующая, системная и продуманная политика российской федерации, которую она совершает сознательно и соответственно должна насты за это все международные наказания, которые могут быть - отметил аналитик.

Дополнение

Украина призывает к расследованию военных преступлений после появления видео казни украинских пленных российскими войсками. Эти действия являются военным преступлением, которое должно быть расследовано.

Ужасное видео от The Associated Press. Российские оккупанты казнят четырех украинских военнопленных после того, как они сдались. Такие казни стали системными, но каждая из них поражает своей жестокостью - пишет Тихий.

В Украине заработали центры поддержки семей военнопленных и пропавших без вести. Помощь будут оказывать региональные представители и другие специалисты.