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російські спецслужби безпосередньо залучені і зацікавлені в катуваннях українських військовополонених - аналітик

Київ • УНН

 • 2826 перегляди

Аналітик заявив, що до катувань українських військовополонених причетні не лише тюремники, а й представники фсб. Це свідчить про системну політику росії та потребує міжнародного покарання.

російські спецслужби безпосередньо залучені і зацікавлені в катуваннях українських військовополонених - аналітик

Українських військовополонених у російських тюрмах катують не лише співробітники цих установ, але й представники федеральної служби безпеки росії. Це свідчить про те, що катування військовополонених є цілеспрямованою політикою держави-агресора, пояснив аналітик Медійної ініціативи за права людини Владислав Гаврилов, повідомляє УНН.

Деталі

На допитах не тільки співробітники федеральної системи покарань це роблять (катують полонених – ред.), але і представники фсб і слідчого комітету. Є таке управління М фсб російської федерації, яке курує тюремну систему росії. Тобто спецслужби росії безпосередньо залучені і зацікавлені у цій системі катувань і допитів військовополонених

- пояснив Гаврилов.

За словами Гаврилова, все це свідчить про те, що катування військовополонених є частиною політики російської влади, за яку держава агрессор має нести відповідальність.

Цим ми можемо засвідчувати, що це є дійсно чинна, системна і продумана політика російської федерації, яку вона вчиняє свідомо і відповідно має насти за це всі міжнародні покарання, які можуть бути

- зазначив аналітик.

Доповнення

Україна закликає до розслідування воєнних злочинів після появи відео страти українських полонених російськими військами. Ці дії є військовим злочином, який має бути розслідуваний.

Жахливе відео від The Associated Press. Російські окупанти страчують чотирьох українських військовополонених після того, як вони здалися. Такі страти стали системними, але кожна з них вражає своєю жорстокістю

- пише Тихий.

В Україні запрацювали центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти. Допомогу надаватимуть регіональні представники та інші фахівці.

Павло Зінченко

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