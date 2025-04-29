російські спецслужби безпосередньо залучені і зацікавлені в катуваннях українських військовополонених - аналітик

Українських військовополонених у російських тюрмах катують не лише співробітники цих установ, але й представники федеральної служби безпеки росії. Це свідчить про те, що катування військовополонених є цілеспрямованою політикою держави-агресора, пояснив аналітик Медійної ініціативи за права людини Владислав Гаврилов, повідомляє УНН.

Деталі

На допитах не тільки співробітники федеральної системи покарань це роблять (катують полонених – ред.), але і представники фсб і слідчого комітету. Є таке управління М фсб російської федерації, яке курує тюремну систему росії. Тобто спецслужби росії безпосередньо залучені і зацікавлені у цій системі катувань і допитів військовополонених - пояснив Гаврилов.

За словами Гаврилова, все це свідчить про те, що катування військовополонених є частиною політики російської влади, за яку держава агрессор має нести відповідальність.

Цим ми можемо засвідчувати, що це є дійсно чинна, системна і продумана політика російської федерації, яку вона вчиняє свідомо і відповідно має насти за це всі міжнародні покарання, які можуть бути - зазначив аналітик.

Доповнення

Україна закликає до розслідування воєнних злочинів після появи відео страти українських полонених російськими військами. Ці дії є військовим злочином, який має бути розслідуваний.

Жахливе відео від The Associated Press. Російські окупанти страчують чотирьох українських військовополонених після того, як вони здалися. Такі страти стали системними, але кожна з них вражає своєю жорстокістю - пише Тихий.

В Україні запрацювали центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти. Допомогу надаватимуть регіональні представники та інші фахівці.