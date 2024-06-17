В Центре противодействия дезинформации считают, что вражеская кампания по дискредитации украинской формулы мира достигла кульминации. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение ЦПД.

Детали

В Центре противодействия дезинформации проанализировали враждебные дезинформационные месседжи, касающиеся итогов саммита мира в Швейцарии. Среди нарративов распространяются следующие:

саммит является лишь формальностью, потому что в нем не участвовала рф;

участники обсуждали "план путина", а предложения Украины никто не воспринимает всерьез;

Украина и союзники продемонстрировали, что хотят эскалации войны.

Как объясняют в ЦПИ, россия манипуляциями пытается обесценить значение саммита мира, поскольку объединение мирового сообщества в стремлении достичь мира в Украине и восстановить баланс в глобальной безопасности идет в разрез с планами рф о продолжении войны.

На самом деле Саммит мира имеет большое значение, это первый шаг к миру, основанный на Уставе ООН и базовых принципах международного права. Это событие объединило более 100 участников, что свидетельствует о широком интересе к мирной инициативе Украины, которая декларирует важную истину - коллективные усилия способны остановить войну и установить справедливый мир - говорится в сообщении.

Напомним

В Швецарии завершился двухдневный саммит мира, который был созван по инициативе Украины. Он прошел без участия россии и Китая. Министр иностранных дел Швейцарии заявил, что страна проведет дискуссии с россией и другими странами, такими как Китай, которые не присутствовали на Саммите мира, чтобы подвести итоги.

Президент Зеленский заявил, что россии не нужен мир, в отличие от всего международного сообщества, и призвал продолжать усилия по урегулированию конфликта, не сосредотачиваясь на агрессоре.

путин видит в паузе шанс нарастить силы для дальнейших наступлений: ЦПД о переговорах по Украине с рф