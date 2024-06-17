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російська кампанія дискредитації саміту миру досягла кульмінації - Центр протидії дезінформації

Київ • УНН

 • 102486 перегляди

Центр протидії дезінформації повідомляє, що росія намагається дискредитувати в інфополі українську мирну формулу та важливість саміту миру у Швейцарії, який зібрав понад 100 учасників, щоб підтримати ініціативу України щодо встановлення справедливого миру.

російська кампанія дискредитації саміту миру досягла кульмінації - Центр протидії дезінформації

У Центрі протидії дезінформації вважають, що ворожа кампанія з дискредитації української формули миру досягнула кульмінації. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення ЦПД.

Деталі

У Центрі протидії дезінформації проаналізували ворожі дезінформаційні меседжі, які стосуються підсумків саміту миру у Швейцарії. Серед нарративів поширюються наступні:

  • саміт є лише формальністю, бо в ньому не брала участь рф;
  • учасники обговорювали "план путіна", а пропозиції України ніхто не сприймає серйозно;
  • Україна та союзники продемонстрували, що хочуть ескалації війни.

Як пояснюють в ЦПД, росія маніпуляціями намагається знецінити значення саміту миру, оскільки об’єднання світової спільноти у прагненні досягнути миру в Україні та відновити баланс у глобальній безпеці йде в розріз з планами рф щодо продовження війни. 

Насправді Саміт миру має велике значення, це перший крок до миру, що ґрунтується на Статуті ООН і базових принципах міжнародного права. Ця подія об’єднала понад 100 учасників, що свідчить про широкий інтерес до мирної ініціативи України, яка декларує важливу істину – колективні зусилля здатні зупинити війну та встановити справедливий мир

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У Швецарії завершився двуденний саміт миру, який було скликано за ініціативи України. Він пройшов без участі росії та Китаю. Міністр закордонних справ Швейцарії заявив, що країна проведе дискусії з росією та іншими країнами, такими як Китай, які не були присутні на Саміті миру , щоб підбити підсумки.

Президент Зеленський заявив, що росії не потрібен мир, на відміну від усього міжнародного співтовариства, і закликав продовжувати зусилля з врегулювання конфлікту, не зосереджуючись на агресорі.

путін бачить в паузі шанс наростити сили для подальших наступів: ЦПД про переговори з України з рф 14.06.24, 15:19 • 45975 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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