Швейцарія збирається обговорити підсумки Саміту миру з росією та Китаєм - голова МЗС
Київ • УНН
Швейцарія проведе дискусії з росією та іншими країнами, такими як Китай, які не були присутні на Саміті миру , щоб підбити підсумки.
Швейцарія за підсумками Саміту миру збирається провести обговорення з росією, а також іншими країнами, з якими контактували, але яких не було на заході, наприклад, Китаєм. Про це на підсумковій пресконференції заходу заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, пише УНН.
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"У нас регулярні є контакти. Наше посольство відкрито, воно працює, ми контактуємо з МЗС кожні два тижні, і після конференції тут ми це також обговорюємо з росією", - сказав Кассіс.
Він також зазначив, що "як перший крок ми зараз проводимо дебрифінг, також з країнами, з якими ми контактували, у чиї двері ми постукали, але вони не прийшли, наприклад, Китай". "Зараз ми проведемо підведення підсумків з усіма цими країнами і подумаємо, куди може йти цей шлях до миру", - зазначив Кассіс.
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