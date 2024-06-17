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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Швейцария собирается обсудить итоги Саммита мира с Россией и Китаем - глава МИД

Швейцария собирается обсудить итоги Саммита мира с Россией и Китаем - глава МИД

Киев  •  УНН

17 июня 2024, 06:56  •  12473 просмотра

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Швейцария проведет дискуссии с Россией и другими странами, такими как Китай, которые не присутствовали на Саммите мира, чтобы подвести итоги.

Швейцария по итогам Саммита мира собирается провести обсуждение с россией, а также другими странами, с которыми контактировали, но которых не было на мероприятии, например, Китаем. Об этом на итоговой пресс-конференции мероприятия заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис, пишет УНН.

Детали

"У нас регулярные есть контакты. Наше посольство открыто, оно работает, мы контактируем с МИД каждые две недели, и после конференции здесь мы это также обсуждаем с россией", - сказал Кассис.

Он также отметил, что "в качестве первого шага мы сейчас проводим дебрифинг, также со странами, с которыми мы контактировали, в чьи двери мы постучали, но они не пришли, например, Китай". "Сейчас мы проведем подведение итогов со всеми этими странами и подумаем, куда может идти этот путь к миру", - отметил Кассис.

Украина уже готовится ко второму Саммиту мира, подготовка займет месяцы, а не годы - Зеленский16 июня 2024, 14:11 • 22769 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
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