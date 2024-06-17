Швейцария собирается обсудить итоги Саммита мира с Россией и Китаем - глава МИД

Швейцария по итогам Саммита мира собирается провести обсуждение с россией, а также другими странами, с которыми контактировали, но которых не было на мероприятии, например, Китаем. Об этом на итоговой пресс-конференции мероприятия заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис, пишет УНН.

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"У нас регулярные есть контакты. Наше посольство открыто, оно работает, мы контактируем с МИД каждые две недели, и после конференции здесь мы это также обсуждаем с россией", - сказал Кассис.

Он также отметил, что "в качестве первого шага мы сейчас проводим дебрифинг, также со странами, с которыми мы контактировали, в чьи двери мы постучали, но они не пришли, например, Китай". "Сейчас мы проведем подведение итогов со всеми этими странами и подумаем, куда может идти этот путь к миру", - отметил Кассис.

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