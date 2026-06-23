рф усиливает пропаганду для подготовки к войне с НАТО - ЦПД СНБО
Киев • УНН
российские власти усилили милитаристскую пропаганду для подготовки населения к войне с НАТО. Диктатор путин заявил, что Альянс якобы готовится к войне с рф.
российская власть усилила милитаристскую пропаганду. Её целью является идеологическая и ментальная подготовка населения к возможному прямому военному столкновению с НАТО, сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.
Детали
Во время выступления в кремле перед выпускниками российских высших военных учебных заведений путин заявил, что НАТО якобы "готовится к войне с рф".
Показательно, что эти тезисы об "агрессивной политике Запада" и "необходимости самообороны" он высказал перед людьми, которые вскоре станут основой командного состава армии рф. Таким образом диктатор фактически обозначил государственный курс и дал будущей военной элите прямое указание: их служба будет подчинена потенциальной войне с Альянсом
В Центре также добавили, что в последнее время российская пропаганда всё чаще продвигает нарратив о том, что НАТО якобы готовит нападение на россию.
Эта системная информационная кампания развернута с единственной целью - заранее оправдать собственные агрессивные действия против европейских государств и легитимизировать в глазах российского общества дальнейшую эскалацию
рф оправдывает свои агрессивные действия мифами о "подготовке нападения НАТО" - объяснение ЦПД СНБО23.06.2026, 11:02 • 3472 просмотра