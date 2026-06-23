Рейтинг "единой россии" упал на треть за полгода до 16% - разведка

Фото: Служба внешней разведки Украины

Рейтинг российской проправительственной партии "единая россия" падает - за полгода её рейтинг обвалился почти на треть, с 23% до 16%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

По данным недавних социологических опросов, 22,3% россиян заявили, что в сентябре не будут голосовать за партию путина ни при каких обстоятельствах. Как отметили в СВР, это самый высокий антирейтинг среди всех политических сил страны-агрессора.

В кремле эту ситуацию понимают и делают ставку на то, чтобы не убедить российских избирателей в своей поддержке, а сделать так, чтобы они вообще не пришли на выборы.

Меньшая явка - меньше проблем для партии власти. Политтехнологи называют это "сушкой": кампания должна быть максимально скучной, незаметной и бессодержательной - отметили в разведке.

На фоне падения рейтинга "единая россия" пытается дистанцироваться от собственных решений. Её представители публично начали отрицать свою ключевую роль во введении интернет-цензуры и многочисленных блокировок.

Они утверждают, что ограничительные законы якобы принимались при поддержке различных политических сил. Однако именно депутаты "единой россии" были авторами или соавторами многих резонансных инициатив - от закона о "суверенном интернете" до ограничений VPN-сервисов, усиления контроля над IT-компаниями и других механизмов цифрового контроля. Фактически партия, которая годами голосовала за эти запреты, теперь пытается переложить ответственность на всех остальных - говорится в сообщении.

кремль теряет управляемость, чиновники и депутаты начали противоречить путину - разведка