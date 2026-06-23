Рейтинг "единой россии" упал на треть за полгода до 16% - разведка
Киев • УНН
Рейтинг провластной партии рф "единая россия" снизился с 23% до 16% за полгода. 22,3% россиян заявили, что не будут голосовать за неё ни при каких обстоятельствах.
Рейтинг российской проправительственной партии "единая россия" падает - за полгода её рейтинг обвалился почти на треть, с 23% до 16%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Детали
По данным недавних социологических опросов, 22,3% россиян заявили, что в сентябре не будут голосовать за партию путина ни при каких обстоятельствах. Как отметили в СВР, это самый высокий антирейтинг среди всех политических сил страны-агрессора.
В кремле эту ситуацию понимают и делают ставку на то, чтобы не убедить российских избирателей в своей поддержке, а сделать так, чтобы они вообще не пришли на выборы.
Меньшая явка - меньше проблем для партии власти. Политтехнологи называют это "сушкой": кампания должна быть максимально скучной, незаметной и бессодержательной
На фоне падения рейтинга "единая россия" пытается дистанцироваться от собственных решений. Её представители публично начали отрицать свою ключевую роль во введении интернет-цензуры и многочисленных блокировок.
Они утверждают, что ограничительные законы якобы принимались при поддержке различных политических сил. Однако именно депутаты "единой россии" были авторами или соавторами многих резонансных инициатив - от закона о "суверенном интернете" до ограничений VPN-сервисов, усиления контроля над IT-компаниями и других механизмов цифрового контроля. Фактически партия, которая годами голосовала за эти запреты, теперь пытается переложить ответственность на всех остальных
кремль теряет управляемость, чиновники и депутаты начали противоречить путину - разведка17.06.2026, 15:22 • 12547 просмотров