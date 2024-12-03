Реформа школьного питания, развитие ветеранской политики: Кипер рассказал подробности Конгресса местных властей при Президенте Украины
Киев • УНН
На региональном заседании Конгресса местные власти обсудили бюджет на 2025 год. Утверждены программы модернизации школьного питания, поддержки ветеранов и развития медицины в регионе.
Вчера, 2 декабря, в Одесской области состоялось региональное заседание Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, передает УНН.
Детали
В ходе мероприятия состоялась встреча с председателями ОТГ Одесской области.
Главными наработками Конгресса стали:
Местные бюджеты 2025
Основные приоритеты: безопасность, оборона, образование, здравоохранение, социальная защита, поддержка ветеранов и ВПЛ, а именно:
* Прогноз доходов: 30 млрд грн.
* Пересмотр налогов для увеличения поступлений.
* 20% средств на укрытие.
* Софинансирование проектов в образовании и медицине.
* Контроль за арендной платой земли.
Реформа школьного питания, а именно:
* Реконструкция 13 пищеблоков (5 на 70% готовы).
* Горячее питание для 103 тыс. учеников в 655 школах.
* 850 поваров обучены новым стандартам.
* Выделено 245 млн грн на модернизацию.
Развитие ветеранской политики, а именно:
* Поддержка 72 454 ветеранов.
* Ветеранские пространства в Одессе, Доброславе и других громадах (еще 6 в планах).
* Обеспечение жильем, реабилитацией, правовой и медицинской помощью.
* Интеграция ветеранов в сообщества.
Медицина, а именно:
* Модернизация медучреждений и закупка оборудования.
* Софинансирование для вторичной медицинской помощи.
* Поддержка больниц в общинах и создание комфортных условий для медперсонала.