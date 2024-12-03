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Реформа школьного питания, развитие ветеранской политики: Кипер рассказал подробности Конгресса местных властей при Президенте Украины

Реформа школьного питания, развитие ветеранской политики: Кипер рассказал подробности Конгресса местных властей при Президенте Украины

Киев  •  УНН

 • 338 просмотра

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На региональном заседании Конгресса местные власти обсудили бюджет на 2025 год. Утверждены программы модернизации школьного питания, поддержки ветеранов и развития медицины в регионе.

Вчера, 2 декабря, в Одесской области состоялось региональное заседание Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, передает УНН.

Детали

В ходе мероприятия состоялась встреча с председателями ОТГ Одесской области.

Главными наработками Конгресса стали:

Местные бюджеты 2025

Основные приоритеты: безопасность, оборона, образование, здравоохранение, социальная защита, поддержка ветеранов и ВПЛ, а именно:

* Прогноз доходов: 30 млрд грн.

* Пересмотр налогов для увеличения поступлений.

* 20% средств на укрытие.

* Софинансирование проектов в образовании и медицине.

* Контроль за арендной платой земли.

Реформа школьного питания, а именно:

* Реконструкция 13 пищеблоков (5 на 70% готовы).

* Горячее питание для 103 тыс. учеников в 655 школах.

* 850 поваров обучены новым стандартам.

* Выделено 245 млн грн на модернизацию.

Развитие ветеранской политики, а именно:

* Поддержка 72 454 ветеранов.

* Ветеранские пространства в Одессе, Доброславе и других громадах (еще 6 в планах).

* Обеспечение жильем, реабилитацией, правовой и медицинской помощью.

* Интеграция ветеранов в сообщества.

Медицина, а именно:

* Модернизация медучреждений и закупка оборудования.

* Софинансирование для вторичной медицинской помощи.

* Поддержка больниц в общинах и создание комфортных условий для медперсонала.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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