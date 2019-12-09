Разумков подвел итоги работы ВР: 100 законов за 100 дней

"Итак, какие 100 законов приняла ВРУ за свои первые 100 дней. Первое - это борьба с коррупцией, одно из главных явлений, которое мешает развиваться нашей стране. И мы сделали много шагов для того, чтобы начать с ней бороться", - отметил Разумков.

Председатель ВРУ отметил, что вторая задача парламента - это детенизация бизнеса и создание возможностей для привлечения инвестиций, создание условий для работы честного открытого бизнеса, который платит налоги и создает новые рабочие места.

"Справедливость - одно из главных и ключевых требований людей. Именно поэтому мы взяли курс на то, чтобы изменить систему правосудия и действительно сделать правоохранительные органы независимыми. Речь идет об изменении системы", - сказал Разумков.

Кроме того, по словам председателя ВРУ, произошло усиление системы обороны и создание условий для украинской армии.

"ВРУ обеспечила всеми инструментами правительство государства. Для того, чтобы в стране зимой было тепло, комфортно и уютно", - добавил Разумков.

Кроме того, ВРУ сконцентрировала работу в направлении социальной защиты.

"Но это лишь часть работы, которую мы для себя запланировали. ВРУ мы не будем останавливаться", - подытожил председатель ВРУ.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о депутатской неприкосновенности, в целом парламентарии проголосовали за изменения в закон о ГБР, в частности, поправку относительно "дел Майдана".

Кроме того, нардепы приняли Государственный бюджет на 2020 год, который предусматривает рекордные расходы на строительство дорог.

Также ВР предоставила статус участника боевых действий добровольцам и приняла проект закона о соцзащите лиц с инвалидностью вследствие войны.



