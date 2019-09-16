Бюджет-2020 передбачає рекордні видатки на дороги - Криклій

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Внесений до парламенту проект Державного бюджету на 2020 рік передбачає рекордний обсяг фінансування дорожньої галузі - 74,4 млрд гривень на відновлення доріг. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Вчора проєкт Державного бюджету на 2020 рік був затверджений урядом. Він передбачає рекордний обсяг фінансування дорожньої галузі - 74,4 млрд гривень буде спрямовано на відновлення українських доріг. Дорожній фонд у 2020 році заплановано у розмірі 69,7 млрд гривень", - повідомив міністр.

З його слів, джерелами формування державного Дорожнього фонду визначено, зокрема, 100% акцизного податку з пального і транспортних засобів та ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них.

Курсова різниця вносить свої корегування у грошовий вимір цих 100%, додав він. "Показники надходжень до державного дорожнього фонду, закладені у проєкті Державного бюджету на 2020 рік, гуртуються на прогнозі макроекономічних показників від травня 2019 року, який враховує курс 28,2 грн за долар США", - зазначив Криклій.

Додатковими джерелами наповнення державного Дорожнього фонду, як зауважив міністр, передбачається визначити штрафи за недотримання габаритно-вагових норм. 

Кошти Дорожнього фонду, за його даними, спрямовуватимуться на:

  • розвиток мережі та утримання автодоріг загального користування держзначення – 38,0 млрд грн;
  • будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автодоріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) – 22,2 млрд грн;
  • заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм – 3,2 млрд грн;
  • виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими державою під держгарантії на розвиток мережі автодоріг загального користування – 6,3 млрд грн.

Нагадаємо, 15 вересня у Верховну Раду внесли проект Бюджету-2020.

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