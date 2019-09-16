Бюджет-2020 предусматривает рекордные расходы на дороги - Криклий

"Вчера проект Государственного бюджета на 2020 год был утвержден правительством. Он предусматривает рекордный объем финансирования дорожной отрасли - 74,4 млрд гривен будет направлено на восстановление украинских дорог. Дорожный фонд в 2020 году запланирован в размере 69,7 млрд гривен", - сообщил министр.

По его словам, источниками формирования государственного Дорожного фонда определено, в частности, 100% акцизного налога с горючего и транспортных средств и ввозной пошлины на нефтепродукты и транспортные средства и шины к ним.

Курсовая разница вносит свои корректировки в денежное измерение этих 100%, добавил он. "Показатели поступлений в государственный дорожный фонд, заложенные в проект Государственного бюджета на 2020 год, собираются на прогнозе макроэкономических показателей с мая 2019 года, который учитывает курс 28,2 грн за доллар США", - отметил Криклий.

Дополнительными источниками наполнения государственного Дорожного фонда, как отметил министр, предполагается определить штрафы за несоблюдение габаритно-весовых норм.

Средства Дорожного фонда, по его данным, будут направлены на:



развитие сети и содержание автодорог общего пользования госзначения - 38,0 млрд грн;



строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах (субвенция из государственного бюджета местным бюджетам) - 22,2 млрд грн;



мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с государственными программами - 3,2 млрд грн;



выполнение долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством под госгарантии на развитие сети автодорог общего пользования - 6,3 млрд грн.



Напомним, 15 сентября в Верховную Раду внесли проект Бюджета-2020.