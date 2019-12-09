Разумков підбив підсумки роботи ВР: 100 законів за 100 днів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Верховна Рада України за 100 днів роботи ухвалила 100 законопроектів. Відповідний відеозвіт у Facebook розмістив голова ВРУ Дмитро Разумков, передає УНН.
"Отже, які 100 законів прийняла ВРУ за свої перші 100 днів. Перше – це боротьба з корупцією, одне з головних явищ, яке заважає розвиватися нашій державі. І ми зробили багато кроків для того, щоб почати з нею боротися", - зазначив Разумков.
Голова ВРУ зауважив, що друге завдання парламенту - це детінізація бізнесу та створення можливостей для залучення інвестицій, створення умов для роботи чесного відкритого бізнесу, який сплачує податки та створює нові робочі місця.
"Справедливість – одна з головних та ключових вимог людей. Саме тому ми взяли курс на те, щоб змінити систему правосуддя та дійсно зробити правоохоронні органи незалежними. Мова йде про зміну системи", - сказав Разумков.
Окрім того, за словами голови ВРУ, відбулося посилення системи оборони та створення належних умов для української армії.
"ВРУ забезпечила всіма інструментами уряд держави. Для того, щоб в країні взимку було тепло, комфортно та затишно", - додав Разумков.
Окрім того, ВРУ сконцентрувала роботу у напрямі соціального захисту.
"Але це лише частина роботи, яку ми для себе запланували. ВРУ не буде зупинятися", - підсумував голова ВРУ.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект щодо депутатської недоторканності, в цілому парламентарі проголосували за зміни до закону про ДБР, зокрема, поправку щодо "справ Майдану".
Окрім того, нардепи ухвалили Державний бюджет на 2020 рік, який передбачає рекордні видатки на будівництво доріг.
Також ВР надала статус учасника бойових дій добровольцям та ухвалила проект закону щодо соцзахисту осіб з інвалідністю внаслідок війни.