Нардепи ухвалили проект закону щодо соцзахисту осіб з інвалідністю внаслідок війни
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Народні депутати України ухвалили за основу проект закону №1198 щодо соціального захисту окремих категорій осіб з інвалідністю внаслідок війни. Відповідне рішення підтримали 313 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект Закону №1198 про внесення зміни до ст. 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб з інвалідністю внаслідок війни передбачає підвищення рівня соціального захисту усіх категорій учасників антитерористичної операції, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.
Також під дію законопроекту підпадають особи з інвалідністю з числа волонтерів та добровольців та учасників бойових дій на території інших держав, які визнані особами з інвалідністю внаслідок війни, шляхом надання їм права на безоплатну медичну допомогу в закладах охорони здоров’я Міноборони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, Службі Держспецзв’язку, МВС України, інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями.
Також нардепи скоротили наполовину строки підготовки законопроекту до другого читання. Відповідне рішення підтримали 262 народних депутати України.
Нагадаємо, парламент схвалив у другому читанні законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції, тобто документ, який надає статус учасників бойових дій добровольцям.