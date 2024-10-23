Расследование с привкусом безнаказанности: действия главного юриста НБУ подрывают доверие к банковской системе.

Скорость и прозрачность расследований уголовных производств против государственных служащих являются критически важными для поддержания доверия к институтам, обеспечения справедливости и соблюдения правовых стандартов в Украине. Затягивание таких дел подрывает общественное восприятие системы правосудия, создает впечатление безнаказанности и может негативно влиять на международные отношения, в частности с западными партнерами, которые ожидают от Украины прозрачных и эффективных антикоррупционных мер, пишет УНН.

Эффективное расследование против чиновников является основой верховенства права. Международные партнеры Украины неоднократно указывали украинской власти на необходимость доведения до логического завершения уголовных производств против должностных лиц, что демонстрировало бы улучшение в процессе борьбы с коррупцией. Когда расследования затягиваются, возникают несколько серьезных проблем.

В частности, когда общественность видит, что дела против чиновников "застревают" в кабинетах правоохранительных органов, это вызывает неверие в способность государства наказывать тех, кто нарушает закон. То есть таким образом подрывается доверие к правоохранителям и уверенность в их независимости.

Кроме того, затягивание расследований дел против чиновников может иметь негативное влияние на международные отношения. Украина, особенно сейчас, во время войны, развязанной россией, находится под постоянным наблюдением международных партнеров, таких как МВФ и ЕС, которые часто ставят требования по борьбе с коррупцией и обеспечению прозрачности в кадровой политике. Примеры затягивания дел могут снизить уровень доверия этих партнеров к государству и затормозить процессы, связанные с выделением финансовой помощи, которая сейчас критически важна для нашего государства.

Медленное расследование дел против чиновников или попытки их "похоронить" могут дать возможность чиновникам избегать ответственности, особенно если общественное внимание к этим делам постепенно угасает. То есть таким образом чиновники, вероятно, начинают чувствовать уверенность в своей безнаказанности.

К тому же, в условиях нестабильной политической ситуации, незавершенные расследования могут использоваться для политического давления или даже шантажа, а также для расправы над оппонентами в будущем.

Добавим

Одним из ярких примеров, иллюстрирующих необходимость быстрых и результативных расследований, является дело против главного юриста Национального банка Украины (НБУ) Александра Зимы.

Директор юридического департамента НБУ Александр Зима стал фигурантом уголовного производства из-за подозрения в злоупотреблении служебным положением.

Дело было открыто из-за письма Зимы в Фонд гарантирования вкладов физлиц. В документе Зима, который одновременно является главным юристом Нацбанка и главой Административного совета Фонда гарантирования вкладов физлиц, от имени Нацбанка рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкордом" против Национального банка Украины.

Речь шла о четырех исках, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Фонд прислушался к рекомендации, которую получил от имени регулятора. Письмо содержало цифровую подпись Александра Зимы.

По словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Сейчас уголовное производство против Зимы передано из ГБР на расследование Печерскому управлению полиции г. Киева. Правоохранители сообщили УНН, что планируют определить круг потерпевших, а также допросить главного юриста Нацбанка. Также, после вручения Зиме сообщения о подозрении следователи будут обращаться с ходатайством в суд об отстранении его от исполнения обязанностей директора юридического департамента НБУ. Это дает надежду, что дело Зимы таки будет расследоваться и его передадут на рассмотрение суда.

Кейс Зимы, который одновременно является главой Административного совета Фонда гарантирования вкладов физлиц, привлек внимание МВФ, который активно требует проведения открытого конкурса на должность директора ФГВФЛ. Нерешенность этой ситуации и обвинения против Зимы ставят под сомнение прозрачность кадровых назначений и независимость ключевых органов, что может негативно сказаться на взаимодействии Украины с международными финансовыми институтами.

Кроме юридических аспектов, дело против Зимы также ставит под сомнение прозрачность действий регулятора, что негативно влияет на доверие к банковской системе и может навредить отношениям с международными партнерами.

Несмотря на серьезность обвинений, руководство НБУ не инициировало даже внутреннюю служебную проверку, что вызвало волну критики. Чиновники такого уровня должны быть примером ответственности, а игнорирование этого дела может оставить впечатление, что закон для них не действует.

Отметим, что доверие к банковскому сектору и финансовым учреждениям является ключевым элементом стабильности. Нерасследование коррупционных преступлений может подорвать это доверие, что негативно повлияет на всю систему.