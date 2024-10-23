Розслідування з присмаком безкарності: дії головного юриста НБУ підривають довіру до банківської системи.

Швидкість та прозорість розслідувань кримінальних проваджень проти державних службовців є критично важливими для підтримання довіри до інституцій, забезпечення справедливості та дотримання правових стандартів в Україні. Затягування таких справ підриває громадське сприйняття системи правосуддя, створює враження безкарності та може негативно впливати на міжнародні відносини, зокрема із західними партнерами, які очікують від України прозорих і ефективних антикорупційних заходів, пише УНН.

Ефективне розслідування проти чиновників є основою верховенства права. Міжнародні партнери України неодноразово вказували українській владі на необхідності доведення до логічного завершення кримінальних проваджень проти посадовців, що демонструвало б покращення в процесі боротьби з корупцією. Коли розслідування затягуються, виникають кілька серйозних проблем.

Зокрема, коли громадськість бачить, що справи проти високопосадовців "застрягають" у кабінетах правоохоронних органів, це спричиняє зневіру у здатність держави карати тих, хто порушує закон. Тобто таким чином підривається довіра до правоохоронців та впевненість у їхній незалежності.

Окрім того, затягування розслідувань справ проти чиновників може мати негативний вплив на міжнародні відносини. Україна, особливо зараз, під час війни, розвʼязаної росією, перебуває під постійним наглядом міжнародних партнерів, таких як МВФ і ЄС, які часто ставлять вимоги щодо боротьби з корупцією та забезпечення прозорості у кадровій політиці. Приклади затягування справ можуть знизити рівень довіри цих партнерів до держави і загальмувати процеси, повʼязані із виділенням фінансової допомоги, яка наразі критично важлива для нашої держави.

Повільне розслідування справ проти чиновників чи намагання їх "поховати" можуть дати можливість чиновникам уникати відповідальності, особливо якщо громадська увага до цих справ поступово згасає. Тобто таким чином посадовці, імовірно, починають відчувати впевненість у своїй безкарності.

До того ж, в умовах нестабільної політичної ситуації, незавершені розслідування можуть використовуватися для політичного тиску або навіть шантажу, а також для розправи над опонентами в майбутньому.

Додамо

Одним із яскравих прикладів, що ілюструє необхідність швидких та результативних розслідувань, є справа проти головного юриста Національного банку України (НБУ) Олександра Зими.

Директор юридичного департаменту НБУ Олександр Зима став фігурантом кримінального провадження через підозру у зловживанні службовим становищем.

Справа була відкрита через лист Зими до Фонду гарантування вкладів фізосіб. У документі Зима, який одночасно є головним юристом Нацбанку і головою Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізосіб, від імені Нацбанку рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкордом" проти Національного банку України.

Ішлося про чотири позови, у яких "Конкорд" вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Вони були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію.

Фонд дослухався до рекомендації, яку отримав від імені регулятора. Лист містив цифровий підпис Олександра Зими.

За словами співвласниці "Конкорду" Олени Сосєдки, своїми вказівками Зима позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Наразі кримінальне провадження проти Зими передане з ДБР на розслідування Печерському управлінню поліції м. Києва. Правоохоронці повідомили УНН, що планують визначити коло потерпілих, а також допитати головного юриста Нацбанку. Також, після вручення Зимі повідомлення про підозру слідчі звертатимуться із клопотанням до суду щодо відсторонення його від виконання обовʼязків директора юридичного департаменту НБУ. Це дає надію, що справа Зими таки розслідуватиметься і її передадуть на розгляд суду.

Кейс Зими, який одночасно є головою Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізосіб, привернула увагу МВФ, який активно вимагає проведення відкритого конкурсу на посаду директора ФГВФО. Невирішеність цієї ситуації та звинувачення проти Зими ставлять під сумнів прозорість кадрових призначень і незалежність ключових органів, що може негативно позначитися на взаємодії України з міжнародними фінансовими інституціями.

Окрім юридичних аспектів, справа проти Зими також ставить під сумнів прозорість дій регулятора, що негативно впливає на довіру до банківської системи та може нашкодити відносинам з міжнародними партнерами.

Попри серйозність звинувачень, керівництво НБУ не ініціювало навіть внутрішню службову перевірку, що викликало хвилю критики. Чиновники такого рівня повинні бути прикладом відповідальності, а ігнорування цієї справи може залишити враження, що закон для них не діє.

Зазначимо, що довіра до банківського сектора та фінансових установ є ключовим елементом стабільності. Нерозслідування корупційних злочинів може підірвати цю довіру, що негативно вплине на всю систему.