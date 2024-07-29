Киев • УНН
СБУ задержала шестерых украинцев, которые распространяли призывы в поддержку войны рф против Украины. Задержанным грозит до 10 лет заключения за оправдание агрессии и посягательство на территориальную целостность Украины.
Служба безопасности задержала еще шестерых граждан Украины, которые распространяли призывы в поддержку войны рф против нашего государства и оправдывали военные преступления рашистов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Так, в Киеве:
Правоохранители задержали псевдоэксперта, который активно поддерживал вооруженную агрессию рф на собственной странице в Фейсбук.
В ходе расследования было установлено, что фигурант имеет российский паспорт и является автором нескольких прокремлевских изданий, которые были подпольно напечатаны за деньги из Москвы до полномасштабного вторжения рф,
В этих псевдонаучных трудах автор фальсифицирует исторические факты становления и развития украинской государственности в пользу рф.
Также фигурант использовал в книгах "тезисы" кремлевской пропаганды, в которых оправдывает захват части территории Украины.
На Закарпатье:
Правоохранители разоблачили переселенку из временно оккупированного города Голубовка Луганской области, которая восхваляла Путина и героизировала "кадыровцев". еще один фигурант - житель Береговского района, который на своей странице в Фейсбук распространял призывы к одной из национальных общин региона поддержать вооруженную агрессию рф.
На Житомирщине:
СБУ разоблачила сразу трех враждебных агитаторов. Один из них устраивал искусственные конфликты с представителями ТЦК. Во время провокаций фигурант пытался дискредитировать украинских военных и призвал окружающих уклоняться от мобилизации. еще один - водитель местного такси, который во время поездок навязывал пассажирам кремлевские фейки о войне против Украины.
Другая фигурантка в "Одноклассниках" призывала молиться за путина.
Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности вражеских приспешников.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.
В Харькове задержали коллаборанта, который помогал рашистам "зомбировать" жителей Купянска во время оккупации26 июля 2024, 12:07 • 29103 просмотра