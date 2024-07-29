Служба безопасности задержала еще шестерых граждан Украины, которые распространяли призывы в поддержку войны рф против нашего государства и оправдывали военные преступления рашистов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Так, в Киеве:

Правоохранители задержали псевдоэксперта, который активно поддерживал вооруженную агрессию рф на собственной странице в Фейсбук.

В ходе расследования было установлено, что фигурант имеет российский паспорт и является автором нескольких прокремлевских изданий, которые были подпольно напечатаны за деньги из Москвы до полномасштабного вторжения рф, - говорится в сообщении.

В этих псевдонаучных трудах автор фальсифицирует исторические факты становления и развития украинской государственности в пользу рф.

Также фигурант использовал в книгах "тезисы" кремлевской пропаганды, в которых оправдывает захват части территории Украины.

На Закарпатье:

Правоохранители разоблачили переселенку из временно оккупированного города Голубовка Луганской области, которая восхваляла Путина и героизировала "кадыровцев". еще один фигурант - житель Береговского района, который на своей странице в Фейсбук распространял призывы к одной из национальных общин региона поддержать вооруженную агрессию рф.

На Житомирщине:

СБУ разоблачила сразу трех враждебных агитаторов. Один из них устраивал искусственные конфликты с представителями ТЦК. Во время провокаций фигурант пытался дискредитировать украинских военных и призвал окружающих уклоняться от мобилизации. еще один - водитель местного такси, который во время поездок навязывал пассажирам кремлевские фейки о войне против Украины.

Другая фигурантка в "Одноклассниках" призывала молиться за путина.

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности вражеских приспешников.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников);

чч. 1, 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

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