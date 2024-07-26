Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Харькове еще одного коллаборанта который во время оккупации Купянска поддержал вторжение рф и занял должность "технического директора" телепровайдера. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Речь идет о бывшем работнике телекоммуникационной компании из Купянска, который после захвата города поддержал агрессора. За это весной 2022 года оккупанты назначили его "техническим директором" местного телепровайдера.

Тогда фигурант сразу распорядился "отрезать" абонентов от трансляции украинских телеканалов и интернет-услуг. Вместо вещателей нашего государства коллаборационист "подключил" большую часть города и близлежащих поселков к телевизионным эфирам росТВ. Таким образом рашисты использовали технологические возможности местного провайдера для массового распространения кремлевской пропаганды среди жителей общины, - говорится в сообщении.

После освобождения райцентра коллаборационист выехал в Харьков, где пытался избежать правосудия, постоянно меняя адреса арендованных квартир.

Сотрудники СБУ разыскали злоумышленника и задержали его по месту временного проживания в областном центре.

Кроме того установлена личность его сообщника. Им оказался еще один житель Купянска, который во время оккупации устроился "финансовым директором" местного телепровайдера.

Накануне освобождения общины он сбежал вместе с войсками рф на временно захваченную часть территории на востоке Украины.

На основании собранных сотрудниками СБУ доказательств задержанному фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

По этой же статье квалифицированы преступные действия его сообщника, который скрывается на временно оккупированной части территории нашего государства.

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