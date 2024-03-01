Ракетный удар рф по Константиновке на Донетчине: повреждены по меньшей мере 18 гражданских объектов
Киев • УНН
Российский ракетный обстрел города Константиновка в Донецкой области повредил по меньшей мере 18 гражданских объектов, включая больницу и детские сады.
В результате ракетной атаки на Константиновку Донецкой области в ночь на 1 марта повреждены по меньшей мере 18 гражданских объектов, в частности, больница и детские сады. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.
Детали
Как сообщается армия рф ударила по городу четырьмя ракетами "С-300". Информации о пострадавших не поступало.
Одна из ракет попала в админздание полиции. Это уже 37-й поврежденный полицейский участок Донетчины, указали правоохранители.
В результате атаки разрушениям также подверглись больница, два детских сада, хлебозавод, два здания промышленного предприятия, 10 жилых домов, из которых 6 многоквартирных, автомобиль.
На местах попаданий работает полиция: оперативники, следователи, криминалисты, взрывотехники, парамедики. Правоохранители собирают доказательства военного преступления, принимают заявления, устанавливают, кому нужна помощь и эвакуация.
Собранные полицией материалы будут направлены в СБУ, отметили в полиции. Правовая квалификация военного преступления россии - ч.1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).
В Константиновке Донецкой области чрезвычайники спасли мужчину во время ликвидации последствий обстрела1 марта 2024, 12:04 • 18472 просмотра
Ракетный удар рф по Константиновке на Донетчине: повреждены по меньшей мере 18 гражданских объектов
Российский ракетный обстрел города Константиновка в Донецкой области повредил по меньшей мере 18 гражданских объектов, включая больницу и детские сады.
Власть обещает заменить неработающие льготы защитникам Украины на новые государственные услуги по потребностям
В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов обещают замену устаревших льгот для ветеранов новыми государственными услугами, ориентированными на спрос, чтобы лучше соответствовать индивидуальным потребностям.
"Родительское счастье": НБУ ввел в обращение памятную монету
НБУ выпустил новую памятную монету номиналом 5 гривен, на которой изображены родительские руки, держащие ребенка, как символ семейной любви и доверия.
First Casino оплатило лицензию на продление деятельности на 2024 год
В этом году государственным бюджетом запланировано получение 1,047 млрд гривен лицензионных платежей от легального сектора азартных игр.
На Лимано-Купянское направление россияне стянули почти 100 тысяч военных и несколько тысяч техники - Евлаш
По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", там находится более 122 000 российских военнослужащих, из которых почти 100 000 - на Лиманском и Купянском направлениях, а также более 4 000 единиц военной техники.
За ракетные обстрелы Украины и смерти гражданских двум российским генералам объявлено о подозрении - Офис генпрокурора
Двух российских генералов обвиняют в том, что они отдали приказ нанести ракетные удары по украинской гражданской инфраструктуре, в результате которых погиб 51 человек и 130 получили ранения.
Украина подписала двустороннее соглашение по безопасности с Нидерландами - Зеленский
Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение по безопасности, которое предусматривает выделение Украине 2 млрд евро военной помощи в этом году и дальнейшую оборонную помощь в течение следующих десяти лет.
В рф заявили об атаке по меньшей мере 12 ракетами на Крымский мост: центр Севастополя без света
Российские СМИ сообщили, что крылатые ракеты атаковали Крымский мост, причем вражеская ПВО якобы сбила не менее 12 ракет, а центр Севастополя обесточен.
Украина может быть впереди в разработке БпЛА, поскольку прототипы активно испытываются на поле боя - Камышин
Украина может быть впереди в разработке БПЛА, поскольку прототипы активно испытываются на поле боя, получая ценные данные, которыми можно поделиться с партнерами.
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт.