Ракетный удар рф по Константиновке на Донетчине: повреждены по меньшей мере 18 гражданских объектов

В результате ракетной атаки на Константиновку Донецкой области в ночь на 1 марта повреждены по меньшей мере 18 гражданских объектов, в частности, больница и детские сады. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

Детали

Как сообщается армия рф ударила по городу четырьмя ракетами "С-300". Информации о пострадавших не поступало.

Одна из ракет попала в админздание полиции. Это уже 37-й поврежденный полицейский участок Донетчины, указали правоохранители.

В результате атаки разрушениям также подверглись больница, два детских сада, хлебозавод, два здания промышленного предприятия, 10 жилых домов, из которых 6 многоквартирных, автомобиль.

На местах попаданий работает полиция: оперативники, следователи, криминалисты, взрывотехники, парамедики. Правоохранители собирают доказательства военного преступления, принимают заявления, устанавливают, кому нужна помощь и эвакуация.

Собранные полицией материалы будут направлены в СБУ, отметили в полиции. Правовая квалификация военного преступления россии - ч.1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

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