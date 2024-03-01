Ракетный удар рф по Константиновке на Донетчине: повреждены по меньшей мере 18 гражданских объектов

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
  •  50695 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
  •  101361 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
  •  107417 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  142552 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  159829 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  147528 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  148665 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  151217 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  166248 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  171476 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Ракетный удар рф по Константиновке на Донетчине: повреждены по меньшей мере 18 гражданских объектов

Ракетный удар рф по Константиновке на Донетчине: повреждены по меньшей мере 18 гражданских объектов

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 15:08  •  12958 просмотра

Read in English

Российский ракетный обстрел города Константиновка в Донецкой области повредил по меньшей мере 18 гражданских объектов, включая больницу и детские сады.

В результате ракетной атаки на Константиновку Донецкой области в ночь на 1 марта повреждены по меньшей мере 18 гражданских объектов, в частности, больница и детские сады. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области. 

Детали 

Как сообщается армия рф ударила по городу четырьмя ракетами "С-300". Информации о пострадавших не поступало. 

Одна из ракет попала в админздание полиции. Это уже 37-й поврежденный полицейский участок Донетчины, указали правоохранители. 

В результате атаки разрушениям также подверглись больница, два детских сада, хлебозавод, два здания промышленного предприятия, 10 жилых домов, из которых 6 многоквартирных, автомобиль.

На местах попаданий работает полиция: оперативники, следователи, криминалисты, взрывотехники, парамедики. Правоохранители собирают доказательства военного преступления, принимают заявления, устанавливают, кому нужна помощь и эвакуация.

Собранные полицией материалы будут направлены в СБУ, отметили в полиции.  Правовая квалификация военного преступления россии - ч.1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

В Константиновке Донецкой области чрезвычайники спасли мужчину во время ликвидации последствий обстрела1 марта 2024, 12:04 • 18472 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
raketnyi-kompleks-s-300Ракетная система С-300
kostiantynivkaКонстантиновка
donetskДонецк
Ракетний удар рф по Костянтинівці на Донеччини: пошкоджено щонайменше 18 цивільних об’єктів
Russian missile attack on Kostyantynivka in Donetsk region: at least 18 civilian objects damaged
Новости по теме

Ракетный удар рф по Константиновке на Донетчине: повреждены по меньшей мере 18 гражданских объектов

Российский ракетный обстрел города Константиновка в Донецкой области повредил по меньшей мере 18 гражданских объектов, включая больницу и детские сады.

Война •   •  12958 просмотра
Ракетный удар рф по Константиновке на Донетчине: повреждены по меньшей мере 18 гражданских объектов

Власть обещает заменить неработающие льготы защитникам Украины на новые государственные услуги по потребностям

В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов обещают замену устаревших льгот для ветеранов новыми государственными услугами, ориентированными на спрос, чтобы лучше соответствовать индивидуальным потребностям.

Общество •   •  15772 просмотра
Власть обещает заменить неработающие льготы защитникам Украины на новые государственные услуги по потребностям

"Родительское счастье": НБУ ввел в обращение памятную монету

НБУ выпустил новую памятную монету номиналом 5 гривен, на которой изображены родительские руки, держащие ребенка, как символ семейной любви и доверия.

Общество •   •  13263 просмотра
"Родительское счастье": НБУ ввел в обращение памятную монету

First Casino оплатило лицензию на продление деятельности на 2024 год

В этом году государственным бюджетом запланировано получение 1,047 млрд гривен лицензионных платежей от легального сектора азартных игр.

Новости Бизнеса •   •  10284 просмотра
First Casino оплатило лицензию на продление деятельности на 2024 год

На Лимано-Купянское направление россияне стянули почти 100 тысяч военных и несколько тысяч техники - Евлаш

По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", там находится более 122 000 российских военнослужащих, из которых почти 100 000 - на Лиманском и Купянском направлениях, а также более 4 000 единиц военной техники.

Война •   •  13174 просмотра
На Лимано-Купянское направление россияне стянули почти 100 тысяч военных и несколько тысяч техники - Евлаш

За ракетные обстрелы Украины и смерти гражданских двум российским генералам объявлено о подозрении - Офис генпрокурора

Двух российских генералов обвиняют в том, что они отдали приказ нанести ракетные удары по украинской гражданской инфраструктуре, в результате которых погиб 51 человек и 130 получили ранения.

Война •   •  13598 просмотра
За ракетные обстрелы Украины и смерти гражданских двум российским генералам объявлено о подозрении - Офис генпрокурора

Украина подписала двустороннее соглашение по безопасности с Нидерландами - Зеленский

Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение по безопасности, которое предусматривает выделение Украине 2 млрд евро военной помощи в этом году и дальнейшую оборонную помощь в течение следующих десяти лет.

Война •   •  15150 просмотра
Украина подписала двустороннее соглашение по безопасности с Нидерландами - Зеленский

В рф заявили об атаке по меньшей мере 12 ракетами на Крымский мост: центр Севастополя без света

Российские СМИ сообщили, что крылатые ракеты атаковали Крымский мост, причем вражеская ПВО якобы сбила не менее 12 ракет, а центр Севастополя обесточен.

Война •   •  15699 просмотра
В рф заявили об атаке по меньшей мере 12 ракетами на Крымский мост: центр Севастополя без света

Украина может быть впереди в разработке БпЛА, поскольку прототипы активно испытываются на поле боя - Камышин

Украина может быть впереди в разработке БПЛА, поскольку прототипы активно испытываются на поле боя, получая ценные данные, которыми можно поделиться с партнерами.

Война •   •  14095 просмотра
Украина может быть впереди в разработке БпЛА, поскольку прототипы активно испытываются на поле боя - Камышин

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт.

Экономика •   •  50695 просмотра
Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт