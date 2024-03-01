Ракетний удар рф по Костянтинівці на Донеччини: пошкоджено щонайменше 18 цивільних об’єктів
Київ • УНН
Російський ракетний обстріл міста Костянтинівка в Донецькій області пошкодив щонайменше 18 цивільних об'єктів, включаючи лікарню та дитячі садки.
Внаслідок ракетної атаки на Костянтинівку Донецької області у ніч на 1 березня пошкоджено щонайменше 18 цивільних об’єктів, зокрема, лікарня та дитячі садки. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Донеччини.
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Як повідомляється армія рф вдарила по місту чотирма ракетами "С-300". Інформації про постраждалих не надходило.
Одна з ракет поцілила в адмінбудівлю поліції. Це вже 37-й пошкоджений поліцейський відділок Донеччини, вказали правоохоронці.
Внаслідок атаки руйнувань також зазнали лікарня, два дитячих садки, хлібозавод, дві будівлі промислового підприємства, 10 житлових будинків, з яких 6 багатоквартирних, автомобіль.
На місцях влучань працює поліція: оперативники, слідчі, криміналісти, вибухотехніки, парамедики. Правоохоронці збирають докази воєнного злочину, приймають заяви, встановлюють, кому потрібна допомога та евакуація.
Зібрані поліцією матеріали буде спрямовано до СБУ, наголосили в поліції. Правова кваліфікація воєнного злочину росії – ч.1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).
У Костянтинівці на Донеччині надзвичайники врятували чоловіка під час ліквідації наслідків обстрілу01.03.24, 14:04 • 23902 перегляди