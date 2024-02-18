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Ракетный удар по Краматорску: в ОВА показали разрушения и подсчитали ущерб

Ракетный удар по Краматорску: в ОВА показали разрушения и подсчитали ущерб

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 17:25  •  5348 просмотра

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Три человека погибли и двое получили ранения в результате российского ракетного обстрела Краматорска, который разрушил два дома и повредил 137 других.

Три человека погибли и двое травмированы в результате российского ракетного обстрела Краматорска, который разрушил два дома и повредил 137 других. О ситуации в регионе рассказал  глава  ОВА Вадим  Филашкин, передает УНН.

3 человека погибли и 2 ранены - таковы окончательные последствия обстрела Краматорска.... Погибли 2 женщины 45 и 74 лет и мужчина 23 лет.

- сообщил Филашкин.

Детали

По данным ГСЧС спасатели завершили разбор завалов, после российской атаки по Краматорску.

По информации председателя ОВА накануне ночью армейцы рф выпустили по городу 3 ракеты Х-22. Попали в частный сектор. Из-за чего два дома были полностью разрушены, и еще 137 повреждены.

Из-за этого обстрела досталось и промышленным зданиям.

Филашкин в очередной раз подчеркнул жителям региона необходимость эвакуации:

Это циничное преступление россиян в очередной раз доказывает: в Донецкой области не осталось абсолютно безопасных мест. Прошу всех: будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно

Ракетный удар рф по Краматорску: найдены фрагменты тела третьей жертвы18 февраля 2024, 10:57 • 27264 просмотра

Дополнительно

За прошедшие сутки армия рф обстреляла 14 раз населенные пункты Донетчины. В частности, вечером враг ударил по городам Краматорск и Славянск. Утром было известно, что в результате этих атак двое гражданских погибли, еще двое получили ранения.

В частности, в результате вражеской атаки на Славянск Донецкой области 17 февраля погиб сторож местной школы. Его тело нашли под завалами разрушенного в результате попадания учебного заведения. 

Позже днем были найдены фрагменты тела третьей жертвы, вероятно, бабушки 23-летнего мужчины, погибшего в результате ракетного обстрела Краматорска.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаКриминал и ЧП
kramatorskКраматорск
donetskДонецк
Ракетний удар по Краматорську: в ОВА показали руйнування й підрахували збитки
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Ракетный удар по Краматорску: в ОВА показали разрушения и подсчитали ущерб

Три человека погибли и двое получили ранения в результате российского ракетного обстрела Краматорска, который разрушил два дома и повредил 137 других.

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