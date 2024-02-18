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Ракетный удар рф по Краматорску: найдены фрагменты тела третьей жертвы

Ракетный удар рф по Краматорску: найдены фрагменты тела третьей жертвы

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 10:57  •  9909 просмотра

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В Краматорске были найдены фрагменты тела третьей жертвы, вероятно, бабушки 23-летнего мужчины, погибшего в результате ракетного обстрела.

В Краматорске Донецкой области на месте вражеского ракетного удара нашли фрагменты тела третьей жертвы, вероятно, бабушки погибшего 23 летнего юноши.  Об этом в воскресенье сообщает Донецкая областная прокуратура, пишет УНН

Вчера враг ударил ракетами по г. Краматорску. Мишенью для одной из них стал частный жилой дом, где находились трое гражданских. Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили 46-летняя мать и ее 23-летний сын - их тела деблокировали. В ходе поисково-спасательных работ найдены и останки тела, вероятно, бабушки погибшего юноши

- указали в прокуратуре.

Кроме того, в больницу доставлены супруги пенсионеров, которые получили травмы, находясь в собственном доме - это мужчина в возрасте 78 лет и его 75-летняя жена. 

Обломками средств поражения и взрывными волнами повреждено более 20 домохозяйств и автомобиль. 

Дополнение 

В результате вражеской атаки на Славянск Донецкой области 17 февраля погиб сторож местной школы. Его тело нашли под завалами разрушенного в результате попадания учебного заведения. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
kramatorskКраматорск
donetskДонецк
Ракетний удар рф по Краматорську: знайдені фрагменти тіла третьої жертви
Russian missile strike on Kramatorsk: body fragments of third victim found
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Ракетный удар рф по Краматорску: найдены фрагменты тела третьей жертвы

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