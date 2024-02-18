Ракетный удар рф по Краматорску: найдены фрагменты тела третьей жертвы
Киев • УНН
В Краматорске были найдены фрагменты тела третьей жертвы, вероятно, бабушки 23-летнего мужчины, погибшего в результате ракетного обстрела.
В Краматорске Донецкой области на месте вражеского ракетного удара нашли фрагменты тела третьей жертвы, вероятно, бабушки погибшего 23 летнего юноши. Об этом в воскресенье сообщает Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.
Вчера враг ударил ракетами по г. Краматорску. Мишенью для одной из них стал частный жилой дом, где находились трое гражданских. Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили 46-летняя мать и ее 23-летний сын - их тела деблокировали. В ходе поисково-спасательных работ найдены и останки тела, вероятно, бабушки погибшего юноши
Кроме того, в больницу доставлены супруги пенсионеров, которые получили травмы, находясь в собственном доме - это мужчина в возрасте 78 лет и его 75-летняя жена.
Обломками средств поражения и взрывными волнами повреждено более 20 домохозяйств и автомобиль.
Дополнение
В результате вражеской атаки на Славянск Донецкой области 17 февраля погиб сторож местной школы. Его тело нашли под завалами разрушенного в результате попадания учебного заведения.
Ракетный удар рф по Краматорску: найдены фрагменты тела третьей жертвы
В Краматорске были найдены фрагменты тела третьей жертвы, вероятно, бабушки 23-летнего мужчины, погибшего в результате ракетного обстрела.
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