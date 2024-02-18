Ракетний удар рф по Краматорську: знайдені фрагменти тіла третьої жертви
Київ • УНН
У Краматорську були знайдені фрагменти тіла третьої жертви, ймовірно, бабусі 23-річного чоловіка, загиблого в результаті ракетного обстрілу.
У Краматорську Донецької області на місці ворожого ракетного удару знайшли фрагменти тіла третьої жертви, ймовірно, бабусі загиблого 23 річного юнака. Про це у неділю повідомляє Донецька обласна прокуратура, пише УНН.
Учора ворог вдарив ракетами по м. Краматорську. Мішенню для однієї з них став приватний житловий будинок, де перебували троє цивільних. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали 46-річна мати та її 23-річний син – їх тіла деблокували. У ході пошуково-рятувальних робіт знайдено й рештки тіла, ймовірно, бабусі загиблого юнака
Крім того, до лікарні доставлено подружжя пенсіонерів, які зазнали травм, знаходячись у власній оселі – це чоловік віком 78 років та його 75-річна дружина.
Уламками засобів ураження й вибуховими хвилями пошкоджено понад 20 домогосподарств й автомобіль.
Доповнення
Внаслідок ворожої атаки на Словʼянськ Донецької області 17 лютого загинув сторож місцевої школи. Його тіло знайшли під завалами зруйнованого внаслідок влучання навчального закладу.