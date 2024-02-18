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Ракетний удар по Краматорську: в ОВА показали руйнування й підрахували збитки

Київ • УНН

 • 111614 перегляди

Три людини загинули і двоє отримали поранення в результаті російського ракетного обстрілу Краматорська, який зруйнував два будинки і пошкодив 137 інших.

Три людини загинули і двоє травмовані в результаті російського ракетного обстрілу Краматорська, який зруйнував два будинки і пошкодив 137 інших. Про ситуацію в регіоні розповів  очільник  ОВА Вадим  Філашкін, передає УНН.

3 людини загинули і 2 поранені — такі остаточні наслідки обстрілу Краматорська…. Загинули 2 жінки 45 і 74 років та чоловік 23 років.

– повідомив Філашкін.

Деталі

За даними ДСНС рятувальники завершили розбір завалів, після російської атаки по Краматорську.

По інформації голови ОВА напередодні вночі армійці рф випустили по місту 3 ракети Х-22. Поцілили у приватний сектор. Через що два будинки були повністю зруйновані, та ще 137 пошкоджені.

Через цей обстріл дісталось й промисловим будівлям.

Філашкін вкотре наголосив мешканцям регіону на необхідності евакуації:

"Цей цинічний злочин росіян вкотре доводить: на Донеччині не залишилися абсолютно безпечних місць. Прошу всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!"

Ракетний удар рф по Краматорську: знайдені фрагменти тіла третьої жертви18.02.24, 12:57 • 40603 перегляди

Додатково

Минулої доби армія рф обстріляла 14 разів населені пункти Донеччини. Зокрема, ввечері ворог вдарив по містам Краматорськ та Слов'янськ. Ранком було відомо, що внаслідок цих атак двоє цивільних загинули, ще двоє зазнали поранення.

Зокрема, внаслідок ворожої атаки на Словʼянськ Донецької області 17 лютого загинув сторож місцевої школи. Його тіло знайшли під завалами зруйнованого внаслідок влучання навчального закладу. 

Пізніше вдень були знайдені фрагменти тіла третьої жертви, ймовірно, бабусі 23-річного чоловіка, загиблого в результаті ракетного обстрілу Краматорська.

Тетяна Салганік

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