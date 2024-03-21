Рада передала полномочия Запорожского областного совета начальнику Запорожской ОВА Федорову

Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла проект постановления, предусматривающего передачу полномочий Запорожского областного совета к полномочиям Запорожской областной военной администрации, начальнику ЗОВА-Ивана Федорова. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

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№9118-о предоставлении Запорожской областной военной администрации, начальнику Запорожской областной военной администрации полномочий, предусмотренных частью третьей статьи 10 и частью третьей статьи 15 Закона Украины "О правовом режиме военного положения". За-236 - сообщил Железняк.

Согласно проекту закона, на период военного положения и в течение 30 дней с его отмены Запорожская областная военная администрация, начальник ЗОВА будут осуществлять полномочия Запорожского областного совета.

К полномочиям областных администраций относятся вопросы утверждения районных и областных бюджетов; управление объектами общин в области; назначение и увольнение их руководителей; функционирование коммунальных учреждений; защита критической инфраструктуры и тому подобное.

Согласно принятому законопроекту, такие полномочия перешли к Запорожской ОВА и ее начальнику Ивану Федорову.

В пояснительной записке указывается, что с 24 февраля 2022 года Запорожский облсовет собрался лишь однажды - в марте 2022 года, из-за чего это не было принято немало важных вопросов для региона.

Начальник Запорожской ОВА рассказал, что в начале полномасштабного вторжения в соответствии с законом "О правовом режиме военного положения" бюджетные полномочия облсовета были переданы Запорожской ОВА, что позволило обеспечить непрерывное финансирование зарплат, социальных выплат, энергоносителей и помогать Силам обороны Украины.

В Запорожском облсовете оставались ограниченные самоуправляющиеся полномочия: принятие управленческих решений относительно около 150 областных предприятий, учреждений и заведений, а также вопросы коммунальной собственности и строительства. Несмотря на это, областной совет за 2 года войны не принял ни одного вопроса жизнедеятельности области. Председатель областного совета пять раз созывала сессии, но некоторые депутаты не имели желания работать - заявил Федоров.

По его словам, это привело к крайне негативным последствиям: "несколько сотен нерешенных вопросов. Замороженные инвестиции со стороны международных партнеров. Трудовые коллективы без руководителей. Проблемы с эвакуированными областными учреждениями", - добавил Федоров.

В то же время он отметил, что заявления СМИ о роспуске Запорожского областного совета - это откровенная манипуляция, а полномочия областного совета будут автоматически возобновлены по завершению военного положения.

Аппарат областного совета продолжает работать, но в новом, более интенсивном формате - резюмировал Федоров.

Напомним

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым мэр Мелитополя Иван Федоров был назначен главой Запорожской ОВА.