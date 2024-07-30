Сейчас продолжается работа по визиту премьер-министр Индии Нарендра Моди в Украину. Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

На вопрос, состояться ли визит премьер-министра Индии в конце августа, Тихий ответил: «Что касается премьер-министра Индии Моди. Работа над контактами, встречами, телефонными разговорами, визитами ведется постоянно. То есть дипломатия никогда не прекращает свою работу и поиск возможности организации встречи лидеров. Сейчас эта работа тоже продолжается, но я не хочу забегать на перед».

Он отметил, что не будет пока разглашать дополнительные детали.

Дополнение

Индийское издание WION сообщало, что премьер-министр Индии Нарендра Моди прибудет в Киев в августе. Это будет его первый визит в Украину с начала российско-украинской войны в 2022 году. Несколько источников в дипломатических кругах Дели подтвердили, что состоятся на третьей неделе августа, скорее всего, 23 августа.

Премьер-министр Моди встретился с Зеленским в июне в Италии на полях саммита G7. Во время этой встречи обе стороны обсудили текущую ситуацию в Украине, причем премьер-министр Индии отметил «диалог и дипломатию». Согласно раздаточному материалу встречи, премьер-министр «вновь заявил, что Индия будет продолжать делать все возможное для поддержки мирного решения проблемы».

Это была вторая подобная личная встреча между двумя лидерами после войны - первая состоялась в прошлом году на полях встречи G7 в Японии.