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Путин подписал закон о запрете бывшим сотрудникам ФСБ покидать Россию

Путин подписал закон о запрете бывшим сотрудникам ФСБ покидать Россию

Киев  •  УНН

 • 12246 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет руководству ФСБ запрещать выезд из России своим бывшим сотрудникам. Максимальный срок запрета — пять лет, начиная со дня увольнения. Об этом пишет Радио Свобода, передает УНН.

Авторы законопроекта утверждали, что, разрабатывая его, они руководствовались исключительно интересами самих силовиков. В частности, глава комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отмечал, что закон направлен на “обеспечение личной безопасности сотрудников ФСБ” из-за “провокаций против россиян за рубежом, которые участились”.

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Ранее запретить выезд из России бывшим сотрудникам ФСБ можно было только в том случае, если они имели доступ к секретной информации.

В 2013 году МВД России запретил действующим сотрудникам выезжать за границу без одобрения руководства. Это объясняли случаями попытки вербовки полицейских иностранными спецслужбами.

Как сообщал УНН, СБУ блокировала попытку ФСБ РФ получить информацию в украинской армии.

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