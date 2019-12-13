СБУ блокувала спробу ФСБ РФ отримати інформацію в українському війську

КИЇВ. 13 грудня. УНН. СБУ блокувала спробу ФСБ РФ повернути до лав українського війська колишнього військового ЗСУ, який з 2014 року проживав у Криму для збору інформації. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.