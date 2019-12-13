СБУ блокувала спробу ФСБ РФ отримати інформацію в українському війську
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. СБУ блокувала спробу ФСБ РФ повернути до лав українського війська колишнього військового ЗСУ, який з 2014 року проживав у Криму для збору інформації. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
Так, кримський псевдопатріот опинився на Харківщині, де мав збирати відомості воєнного характеру щодо обороноздатності та бойової готовності військових частин, розташованих на території регіону.
“На початку 2019 року колишній військовослужбовець Збройних Сил, який після подій 2014 року лишився на півострові, повернувся на материкову Україну для поновлення на військовій службі”, — сказано у повідомленні.
Старший офіцер підрозділу Повітряних сил після анексії півострова разом із сім’єю проживав у Севастополі на території військового містечка, де його дружина, колишня військова ЗСУ, яка зрадила Присязі, проходить службу у лавах збройних сил агресора.
Перебіжчик встиг отримати громадянство Росії, став на військовий облік та працевлаштувався до приватного охоронного агентства, підконтрольного ФСБ РФ. Виконати злочинне завдання він не встиг, бо відразу ж був виявлений військовою контррозвідкою.
За результатами перевірки йому було відмовлено у наданні допуску до державної таємниці України, що виключало можливість перебування на військової служби.
Нагадуємо, на Дніпропетровщині СБУ блокувала діяльність хакерського угруповання, організованого спецслужбами РФ для проведення кібератак на українські державні органи.