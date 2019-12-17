Путін підписав закон про заборону колишнім співробітникам ФСБ залишати Росію
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє керівництву ФСБ забороняти виїзд з Росії своїм колишнім співробітникам. Максимальний термін заборони — п’ять років, починаючи з дня звільнення. Про це пише Радіо Свобода, передає УНН.
Автори законопроекту стверджували, що, розробляючи його, вони керувалися виключно інтересами самих силовиків. Зокрема, глава комітету Держдуми Росії з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов відзначав, що закон спрямований на “забезпечення особистої безпеки співробітників ФСБ” через “провокації проти росіян за кордоном, які почастішали”.
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Раніше заборонити виїзд з Росії колишнім співробітникам ФСБ можна було тільки в тому випадку, якщо вони мали доступ до секретної інформації.
У 2013 році МВС Росії заборонив чинним співробітникам виїжджати за кордон без схвалення керівництва. Це пояснювали випадками спроби вербування поліцейських іноземними спецслужбами.
Як повідомляв УНН, СБУ блокувала спробу ФСБ РФ отримати інформацію в українському війську.