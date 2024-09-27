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Провели двухчасовой ужин: премьер Британии Стармер впервые встретился с Трампом

Провели двухчасовой ужин: премьер Британии Стармер впервые встретился с Трампом

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 13:39  •  632 просмотра

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Кир Стармер провел двухчасовую встречу с Дональдом Трампом после Генассамблеи ООН. Британский премьер назвал встречу важной «для установления отношений», а Трамп положительно отозвался о Стармере.

Премьер-министр Британии Кир Стармер провёл двухчасовую встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Британский премьер убеждает, что важно для «для установления отношений». Об этом пишет BBC, передает УНН.

Детали

Первая личная встреча политиков состоялась за двухчасовым ужином. Это была первая встреча Стармера с бывшим лидером Белого дома. Вместе с ним на встрече находился и министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми.

Премьер-министр лишь назвал положительным моментом то, что он имел возможность встретиться с кандидатом в президенты от Республиканской партии «для установления отношений».

В свою очередь, Трамп перед встречей положительно отозвался о британском чиновнике. 

Стармер заявил, что Британия "удвоит" поддержку Украины19 июля 2024, 10:53 • 30978 просмотров

Я действительно думаю, что он очень приятный. Он провел отличную гонку, очень хорошо справился... Он очень популярен

- сказал Трамп перед встречей.

Как отмечают журналисты, несмотря на то, что британский премьер надеялся провести встречу с соперницей Трампа на выборах-2024 - кандидатом от демократов Камалой Харрис - «проблемы с расписанием» помешали это осуществить.

По окончании ужина Стармер направился в аэропорт и вернулся в Великобританию.

Напомним,

В рамках Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они обсудили вопросы безопасности, укрепления обороноспособности Украины, реализацию двустороннего соглашения и подготовку ко второму Саммиту мира.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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