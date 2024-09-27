Провели двухчасовой ужин: премьер Британии Стармер впервые встретился с Трампом

Премьер-министр Британии Кир Стармер провёл двухчасовую встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Британский премьер убеждает, что важно для «для установления отношений». Об этом пишет BBC, передает УНН.

Детали

Первая личная встреча политиков состоялась за двухчасовым ужином. Это была первая встреча Стармера с бывшим лидером Белого дома. Вместе с ним на встрече находился и министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми.

Премьер-министр лишь назвал положительным моментом то, что он имел возможность встретиться с кандидатом в президенты от Республиканской партии «для установления отношений».

В свою очередь, Трамп перед встречей положительно отозвался о британском чиновнике.

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Я действительно думаю, что он очень приятный. Он провел отличную гонку, очень хорошо справился... Он очень популярен - сказал Трамп перед встречей.

Как отмечают журналисты, несмотря на то, что британский премьер надеялся провести встречу с соперницей Трампа на выборах-2024 - кандидатом от демократов Камалой Харрис - «проблемы с расписанием» помешали это осуществить.

По окончании ужина Стармер направился в аэропорт и вернулся в Великобританию.

Напомним,

В рамках Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они обсудили вопросы безопасности, укрепления обороноспособности Украины, реализацию двустороннего соглашения и подготовку ко второму Саммиту мира.