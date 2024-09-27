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Провели двогодинну вечерю: прем'єр Британії Стармер вперше зустрівся з Трампом

Київ • УНН

 • 14027 перегляди

Кір Стармер провів двогодинну зустріч з Дональдом Трампом після Генасамблеї ООН. Британський прем'єр назвав зустріч важливою "для встановлення відносин", а Трамп позитивно відгукнувся про Стармера.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер провів двогодинну зустріч з кандидатом у президента США Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Британський прем'єр переконує, що важливо для "для встановлення відносин". Про це пише BBC, передає УНН.

Деталі

Перша особиста зустріч політиків відбулась за двогодинною вечерею. Це була перша зустріч Стармера з колишнім лідером Білого дому. Разом з ним на зустріч перебував і міністр закордонних справ Британії Девід Леммі.

Прем'єр-міністр лише назвав позитивним моментом те, що він мав можливість зустрітися з кандидатом у президенти від Республіканської партії "для встановлення відносин".

Своєю чергою, Трамп перед зустріччю позитивно відгукнувся про британського посадовця. 

Стармер заявив, що Британія "подвоїть" підтримку України19.07.24, 13:53 • 31231 перегляд

Я справді думаю, що він дуже приємний. Він провів чудові перегони, дуже добре впорався … Він дуже популярний

— сказав Трамп перед зустріччю.

Як зазначають журналісти, попри те, що британський прем'єр сподівався провести зустріч із суперницею Трампа на виборах-2024 — кандидаткою від демократів Камалою Гарріс — "проблеми з розкладом" завадили це здійснити.

Після закінчення вечері Стармер попрямував в аеропорт і повернувся до Великої Британії.

Нагадаємо

У межах Генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони обговорили питання безпеки, зміцнення обороноздатності України, реалізацію двосторонньої угоди та підготовку до другого Саміту миру.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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