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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Продавщица магазина шпионила для рф за подразделениями Сил обороны на Днепропетровщине и Запорожье - СБУ

Продавщица магазина шпионила для рф за подразделениями Сил обороны на Днепропетровщине и Запорожье - СБУ

Киев  •  УНН

18 июня 2024, 07:25  •  23012 просмотра

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российскую информаторку, которая шпионила в пользу оккупантов за Силами обороны в Днепропетровской и Запорожской областях, задержала СБУ во время фотографирования украинской бронетехники.

Правоохранители задержали информаторку рф, которая шпионила за подразделениями Сил обороны на Днепропетровщине и Запорожье. Оккупанты планировали использовать разведданные для прорыва украинской обороны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как рассказали в СБУ, в результате спецоперации на Днепропетровщине задержан информатор российской спецслужбы, которая шпионила сразу на двух направлениях обороны украинских войск.

Первый - это юг Днепропетровской области, где фигурантка разведывала места базирования подразделений ВСУ.

Еще одно направление - Запорожское. Там врага интересовали маршруты движения и пункты дислокации украинских защитников на подступах к областному центру. По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать разведданные для прорыва украинской обороны.

Правоохранители задержали российскую информаторку "на горячем", когда она фотографировала перемещение украинской бронетехники.

Также СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций ВСУ.

Как установило расследование, фигуранткой оказалась продавщица магазина в одном из поселков на юге Днепропетровщины, который граничит с Запорожским районом. Информатор пыталась устанавливать близкие контакты с украинскими военными, чтобы "втемную" выпытывать нужные сведения.

Разведданные она передавала оккупантам через свою знакомую, которая проживает во временно оккупированном Крыму и имеет брата - командира подразделения рашистов.

Дополнение

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

15 лет тюрьмы получил "крот" российской разведки, который мобилизовался в ВСУ, чтобы шпионить на передовой13 июня 2024, 13:56 • 31561 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКриминал и ЧП
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
dneprДнепр
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
krymКрым
zaporozheЗапорожье
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