Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил агент рф, который мобилизовался в ВСУ, чтобы шпионить за Силами обороны на восточном фронте. Его приговорили к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в конце февраля этого года украинская спецслужба задержала предателя, когда он пытался убежать в непризнанное Приднестровье через пограничную реку. По данным следствия, вражеским соратником является житель Днепропетровщины, который в 2000-х годах окончил московский государственный университет, где получил диплом юриста.

Во время учебы в россии он попал в поле зрения военной разведки рф (известной как гру). После окончания московского вуза он вернулся в Украину, где долгое время находился в "режиме ожидания" вражеских задач. 2023 году на фигуранта вышел его российский куратор, который "активировал" его для проведения разведывательно-подрывной деятельности. После этого агент мобилизовался в одну из бригад ВСУ, в составе которой его направили в район Бахмута.

Находясь на прифронтовой территории, "крот" российской игры собирал разведданные о местах базирования и перемещения украинских войск. Он поддерживал коммуникацию с оккупантами через специально созданный чат-бот, который администрировали представители игры, - говорится в сообщении.

Понимая неотвратимость наказания за совершенное преступление, предатель скрыто покинул свое подразделение и пытался бежать за границу.

Однако, сотрудники СБУ поэтапно задокументировали его преступления и задержали фигуранта на пограничье Винницкой области.

На основании собранных доказательств злоумышленник признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

С учетом сотрудничества со следствием, суд назначил ему наказание в виде 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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