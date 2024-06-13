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15 років тюрми отримав "кріт" російської розвідки, який мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати на передовій

15 років тюрми отримав "кріт" російської розвідки, який мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати на передовій

Київ • УНН

 • 31866 перегляди

Агента російської розвідки, який мобілізувався до Збройних сил України, щоб шпигувати за силами оборони на східному фронті, засуджено до 15 років ув'язнення за матеріалами Служби безпеки України.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав агент рф, який мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати за Силами оборони на східному фронті. Його засудили до 15 років тюрми. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що наприкінці лютого цього року українська спецслужба затримала зрадника, коли він намагався втекти до невизнаного Придністров’я через прикордонну річку. За даними слідства, ворожим поплічником є мешканець Дніпропетровщини, який у 2000-х роках закінчив московський державний університет, де здобув диплом юриста.

Під час навчання в росії він потрапив у поле зору воєнної розвідки рф (відомої як гру). Після закінчення московського вишу він повернувся в Україну, де тривалий час перебував в "режимі очікування" ворожих завдань.У 2023 році на фігуранта вийшов його російський куратор, який "активував" його для проведення розвідувально-підривної діяльності. Після цього агент мобілізувався до однієї з бригад ЗСУ, у складі якої його направили в район Бахмута.

Перебуваючи на прифронтовій території, "кріт" російського гру збирав розвіддані про місця базування та переміщення українських військ. Він підтримував комунікацію з окупантами через спеціально створений чат-бот, який адміністрували представники гру,

- йдеться у повідомленні.

Розуміючи невідворотність покарання за вчинений злочин, зрадник приховано покинув свій підрозділ та намагався втекти за кордон.

Однак, співробітники СБУ поетапно задокументували його злочини й затримали фігуранта на прикордонні Вінницької області.

На підставі зібраних доказів зловмисника визнано винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

З урахуванням співпраці зі слідством, суд призначив йому покарання у виді 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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