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Передавав ворогу дані про стратегічні об’єкти: на Рівненщині судитимуть правоохоронця

Передавав ворогу дані про стратегічні об’єкти: на Рівненщині судитимуть правоохоронця

Київ • УНН

 • 18500 перегляди

Співробітника правоохоронних органів у Рівненській області судитимуть за передачу ворогу даних про українські військові частини та стратегічні об'єкти.

У Рівненській області перед судом постане правоохоронець, який у 2023 році передавав ворогу дані про українські військові частини та стратегічні об’єкти. Про це повідомили у ДБР, передає УНН

Працівники ДБР за сприяння СБУ завершили досудове розслідування щодо правоохоронця з Рівненщини, який у 2023 році передавав ворогу інформацію про українських військових та стратегічні об’єкти. Обвинувальний акт направлено до суду

- йдеться у заяві ДБР.

За даними бюро, на території рф проживає його рідний брат, а племінник обіймає посаду у так званій "міліції лнр". З квітня 2023 року чоловік надсилав їм дані про військові частини та стратегічні об’єкти у різних регіонах України, фотографії контрольно-пропускних пунктів тощо.

Також встановлено, що правоохоронець фотографував окремі ділянки Рівненської АЕС, до яких мав доступ.

Правоохоронець обвинувачується у поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114 - 2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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