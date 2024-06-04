Передавав ворогу дані про стратегічні об’єкти: на Рівненщині судитимуть правоохоронця
Київ • УНН
Співробітника правоохоронних органів у Рівненській області судитимуть за передачу ворогу даних про українські військові частини та стратегічні об'єкти.
У Рівненській області перед судом постане правоохоронець, який у 2023 році передавав ворогу дані про українські військові частини та стратегічні об’єкти. Про це повідомили у ДБР, передає УНН.
Працівники ДБР за сприяння СБУ завершили досудове розслідування щодо правоохоронця з Рівненщини, який у 2023 році передавав ворогу інформацію про українських військових та стратегічні об’єкти. Обвинувальний акт направлено до суду
За даними бюро, на території рф проживає його рідний брат, а племінник обіймає посаду у так званій "міліції лнр". З квітня 2023 року чоловік надсилав їм дані про військові частини та стратегічні об’єкти у різних регіонах України, фотографії контрольно-пропускних пунктів тощо.
Також встановлено, що правоохоронець фотографував окремі ділянки Рівненської АЕС, до яких мав доступ.
Правоохоронець обвинувачується у поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114 - 2 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Готував теракти проти військовослужбовців ТЦК у Запоріжжі: затримано агента фсб04.06.24, 10:38 • 19320 переглядiв