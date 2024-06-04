Передавал врагу данные о стратегических объектах: на Ровенщине будут судить правоохранителя

В Ровенской области перед судом предстанет правоохранитель, который в 2023 году передавал врагу данные об украинских военных частях и стратегических объектах. Об этом сообщили в ГБР, передает УНН.

Работники ГБР при содействии СБУ завершили досудебное расследование в отношении правоохранителя из Ровенской области, который в 2023 году передавал врагу информацию об украинских военных и стратегических объектах. Обвинительный акт направлен в суд - говорится в заявлении ГБР.

По данным бюро, на территории рф проживает его родной брат, а племянник занимает должность в так называемой "милиции лнр". С апреля 2023 года мужчина присылал им данные о воинских частях и стратегических объектах в разных регионах Украины, фотографии контрольно-пропускных пунктов и тому подобное.

Также установлено, что правоохранитель фотографировал отдельные участки Ровенской АЭС, к которым имел доступ.

Правоохранитель обвиняется в распространении информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114 - 2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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