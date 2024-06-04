Передавал врагу данные о стратегических объектах: на Ровенщине будут судить правоохранителя

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  26236 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  26987 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

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Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

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Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
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Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

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Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  55971 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

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Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
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Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

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3 июня 2024, 09:45  •  108365 просмотра

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Передавал врагу данные о стратегических объектах: на Ровенщине будут судить правоохранителя

Сотрудника правоохранительных органов в Ровенской области будут судить за передачу врагу данных об украинских военных частях и стратегических объектах.

Война •   •  5484 просмотра
Передавал врагу данные о стратегических объектах: на Ровенщине будут судить правоохранителя

Экс-полузащитник украинской сборной по футболу получил российский паспорт

Бывший полузащитник сборной Украины Дмитрий Иванисеня, который в настоящее время выступает за российский клуб "Крылья Советов Самара", получил российское гражданство.

спорт •   •  4605 просмотра
Экс-полузащитник украинской сборной по футболу получил российский паспорт

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность, считает нардеп.

Экономика •   •  21035 просмотра
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Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Германия закажет у Rheinmetall дополнительно 200 тысяч снарядов

Германия планирует заказать у Rheinmetall дополнительно 200 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов на сумму 880 млн евро для пополнения армейских складов.

Новости Мира •   •  4482 просмотра
Германия закажет у Rheinmetall дополнительно 200 тысяч снарядов

ООН собирается присоединиться к украинскому Саммиту мира

Организация Объединенных Наций, как ожидается, будет представлена на Саммите мира в Украине, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

Война •   •  8982 просмотра
ООН собирается присоединиться к украинскому Саммиту мира

На Тернопольщине вандал повредил могилы павших военных

В Тернопольской области 53-летний мужчина совершил акты вандализма на четырех могилах павших солдат, повредив кресты, подсвечники, украинский флаг и портреты. За это преступление ему грозит до 5 лет тюремного заключения.

Криминал и ЧП •   •  6214 просмотра
На Тернопольщине вандал повредил могилы павших военных

Украина в мае экспортировала в ЕС рекордное количество сахара

Украина установила рекорд по экспорту сахара в мае: 65% было экспортировано в страны ЕС и 35% - в другие страны, что стало самым высоким месячным показателем экспорта для страны.

Экономика •   •  7575 просмотра
Украина в мае экспортировала в ЕС рекордное количество сахара

НАТО представит пакет безопасности для Украины как" мост " к членству - СМИ

НАТО планирует предложить Украине пакет мер безопасности на своем предстоящем саммите, который послужит "мостом" к возможному членству, но не гарантирует немедленного вступления.

Война •   •  10479 просмотра
НАТО представит пакет безопасности для Украины как" мост " к членству - СМИ

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Инициатор дела против бывшего министра Сольского "забыл" задекларировать дом в котором проживает.

Общество •   •  31556 просмотра
Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Микроавтобус с детьми перевернулся в Винницкой области по дороге с экскурсии: пострадали двое взрослых и 5 подростков

В Винницкой области микроавтобус, перевозивший 17 детей и 5 взрослых, перевернулся после возвращения с экскурсии, в результате чего пострадали 5 подростков и 2 взрослых, начато уголовное расследование.

Криминал и ЧП •   •  7060 просмотра
Микроавтобус с детьми перевернулся в Винницкой области по дороге с экскурсии: пострадали двое взрослых и 5 подростков