Продавчиня крамниці шпигувала для рф за підрозділами Сил оборони на Дніпропетровщині та Запоріжжі – СБУ
Київ • УНН
російську інформаторку, яка шпигувала на користь окупантів за Силами оборони у Дніпропетровській та Запорізькій областях, затримала СБУ під час фотографування української бронетехніки.
Правоохоронці затримали інформаторку рф, яка шпигувала за підрозділами Сил оборони на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Окупанти планували використати розвіддані для прориву української оборони. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.
Як розповіли в СБУ, у результаті спецоперації на Дніпропетровщині затримано інформаторку російської спецслужби, яка шпигувала одразу на двох напрямках оборони українських військ.
Перший – це південь Дніпропетровської області, де фігурантка розвідувала місця базування підрозділів ЗСУ.
Ще один напрямок – Запорізький. Там ворога цікавили маршрути руху та пункти дислокації українських захисників на підступах до обласного центру. За наявними даними, окупанти планували використати розвіддані для прориву української оборони.
Правоохоронці затримали російську інформаторку "на гарячому", коли вона фотографувала переміщення української бронетехніки.
Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій ЗСУ.
Як встановило розслідування, фігуранткою виявилась продавчиня крамниці в одному із селищ на півдні Дніпропетровщини, яке межує із Запорізьким районом. Інформаторка намагалася встановлювати близькі контакти з українськими військовими, щоб "втемну" випитувати потрібні відомості.
Розвіддані вона передавала окупантам через свою знайому, яка проживає у тимчасово окупованому Криму і має брата – командира підрозділу рашистів.
Доповнення
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.
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