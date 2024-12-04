Пробелы в финансировании ООН: миллионы людей могут остаться без гуманитарной помощи в 2025 году

Организация Объединенных Наций запросила 47 миллиардов долларов помощи на 2025 год для помощи людям, которые бегут от вооруженных конфликтов и голода. Однако запрос не профинансировали даже на половину, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Том Флетчер, новый глава гуманитарной помощи ООН, описал это "беспрецедентным уровнем страданий". В следующем году организация планирует оказать помощь людям 32 стран мира, включая Украину, Судан, Сирию и Гаагу, в которых продолжаются войны.

"Нам нужно перезагрузить наши отношения с теми, кто больше всего нуждается в помощи на планете", — сказал Том Флетчер.

ООН сократила свой запрос на 2024 год до 46 миллиардов долларов с 56 миллиардов долларов предыдущего года, поскольку "аппетит" доноров угас, однако, все еще финансируется лишь на 43%, а это — один из худших показателей в истории. Вашингтон выделил более 10 миллиардов долларов, примерно половину полученных средств.

Как заявляют в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов, гуманитарным работникам пришлось сделать трудный выбор, сократив продовольственную помощь на 80% в Сирии и водоснабжение в подверженном холере Йемене.

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Впрочем, такая помощь является лишь частью общих расходов ООН, которая годами не выполняла свой основной бюджет из-за неуплаченных странами взносов.

И хоть Дональдом Трампом, во время его первого срока, были приостановлены некоторые расходы ООН, он оставил нетронутыми бюджеты помощи ООН. На этот раз представители гуманитарных организаций и дипломаты видят это сокращение как возможность.

Также в ООН сказали, что одной из проблем является то, что кризисы сейчас длятся дольше – в среднем 10 лет.

Глава Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что некоторые штаты входят в "перманентное кризисное состояние".

В этом году вторым и третьим донорами бюджетов помощи ООН являются Германия и Европейская комиссия — исполнительный орган Европейского Союза.

Шарлотта Сленте, генеральный секретарь Датского совета по делам беженцев, сказала, что вклад Европы также находится под вопросом, поскольку средства идут на оборону.

"Если администрация США сократит свое гуманитарное финансирование-будет сложнее восполнить пробел растущих потребностей", - говорит Шарлотта Сленте.

Напомним

Для восстановления деградированных земель и борьбы с опустыниванием необходимо инвестировать $2,6 трлн до конца десятилетия. Частный сектор в настоящее время обеспечивает только 6% необходимого финансирования.