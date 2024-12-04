Население Украины может сократиться до 25 млн к 2051 году-прогноз омбудсмена
Киев • УНН
Омбудсмен Дмитрий Лубинец прогнозирует сокращение населения Украины с 42 млн в 2022 году до 35,8 млн в этом году. Для предотвращения демографического кризиса власти внедряют программы репродуктивной медицины.
Численность населения Украины сократится в этом году до 35,8 млн с 42 млн, которые были в 2022 году, а к 2051 году может еще уменьшиться до 25,2 млн. Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец, пишет УНН.
Детали
Для предотвращения демографической катастрофы Лубинец предложил заложить расходы в бюджете на криоконсервацию репродуктивных клеток украинских защитников и защитниц, и в госбюджете на 2025 год эти предложения учтены.
"До того же в 2024 году впервые в рамках программы медицинских гарантий введено лечение бесплодия вспомогательными репродуктивными технологиями, в частности заключено 20 договоров с медицинскими учреждениями, которыми воспользовались 1 080 человек. На реализацию программы направлено 106,5 млн грн", — заявил Лубинец.
Он считает, что в Украине следует усилить информирование граждан о возможностях государственных медицинских гарантий.
"Вопрос репродуктивного здоровья и сохранения генофонда украинского народа является критически важным и должен стать приоритетом государственной политики", — подчеркнул омбудсмен.
2 октября Кабинет министров Украины одобрил стратегию демографического развития Украины до 2040 года.
Причинами принятой стратегии называют войну, низкую рождаемость, миграцию, высокий уровень преждевременной смертности, разбалансировку рынка труда и тому подобное.
В документе также указано, что на дату проведения Всеукраинской переписи населения 5 декабря 2001 года численность населения Украины составляла 48,5 млн человек, на июль 2024 года население страны оценивали в 35,8 миллиона человек, из которых 31,1 миллиона человек жили на подконтрольных Украине территориях.
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