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15 марта, 19:03 • 104919 просмотра

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Принц Чарльз снова заболел коронавирусом

Принц Чарльз снова заболел коронавирусом

Киев • УНН

 • 20676 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Наследник британского престола принц Чарльз во второй раз заболел коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter резиденции членов королевской семьи.

Цитата

"Сегодня утром принц Уэльский получил положительный тест на COVID-19, сейчас он находится на самоизоляции", - говорится в заявлении.

Детали

Сообщили, что 10 февраля отменили все мероприятия, в которых 73-летний Чарльз планировал принять участие.

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.

HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse)February 10, 2022

Напомним

Впервые коронавирус у принца Чарльза обнаружили в марте 2020 года.

Тогда в резиденции отметили, что неизвестно, где принц Чарльз заразился, поскольку он участвовал во многих публичных мероприятиях.

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