Принц Чарльз снова заболел коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Наследник британского престола принц Чарльз во второй раз заболел коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter резиденции членов королевской семьи.
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"Сегодня утром принц Уэльский получил положительный тест на COVID-19, сейчас он находится на самоизоляции", - говорится в заявлении.
Детали
Сообщили, что 10 февраля отменили все мероприятия, в которых 73-летний Чарльз планировал принять участие.
This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.
HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.
Напомним
Впервые коронавирус у принца Чарльза обнаружили в марте 2020 года.
Тогда в резиденции отметили, что неизвестно, где принц Чарльз заразился, поскольку он участвовал во многих публичных мероприятиях.