Принц Чарльз снова заболел коронавирусом

Цитата

"Сегодня утром принц Уэльский получил положительный тест на COVID-19, сейчас он находится на самоизоляции", - говорится в заявлении.

Детали

Сообщили, что 10 февраля отменили все мероприятия, в которых 73-летний Чарльз планировал принять участие.

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.



HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 10, 2022

Напомним

Впервые коронавирус у принца Чарльза обнаружили в марте 2020 года.

Тогда в резиденции отметили, что неизвестно, где принц Чарльз заразился, поскольку он участвовал во многих публичных мероприятиях.