Принц Чарльз знову захворів на коронавірус

Цитата

"Сьогодні вранці принц Уельський отримав позитивний тест на COVID-19, зараз він перебуває на самоізоляції", - ідеться у заяві.

Деталі

Повідомили, що 10 лютого скасували всі заходи, в яких 73-річний Чарльз планував взяти участь.

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.



HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 10, 2022

Нагадаємо

Вперше коронавірус у принца Чарльза виявили у березні 2020 року.

Тоді у резиденції зазначили, що невідомо, де принц Чарльз заразився, оскільки він брав участь у багатьох публічних заходах.