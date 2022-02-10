Принц Чарльз знову захворів на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Спадкоємець британського престолу принц Чарльз вдруге захворів на коронавірус. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter резиденції членів королівської родини.
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"Сьогодні вранці принц Уельський отримав позитивний тест на COVID-19, зараз він перебуває на самоізоляції", - ідеться у заяві.
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Повідомили, що 10 лютого скасували всі заходи, в яких 73-річний Чарльз планував взяти участь.
This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.
HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.
Нагадаємо
Вперше коронавірус у принца Чарльза виявили у березні 2020 року.
Тоді у резиденції зазначили, що невідомо, де принц Чарльз заразився, оскільки він брав участь у багатьох публічних заходах.