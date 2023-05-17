Пограничный контроль между россией и беларусью возобновился впервые за 28 лет

Впервые за 28 лет проверки прошли на границе длиной 1 239 километров.

По словам алейника, введение пограничного контроля направлено на недопущение въезда в беларусь граждан третьих стран до реализации межправительственного соглашения о взаимном признании виз.

алейник сообщил, что проверка лиц, пересекающих белорусско-российскую границу, осуществляется белорусскими пограничниками в тесном взаимодействии с российскими коллегами. "Это не совсем контроль, это больше похоже на наблюдение за ситуацией на границе", — сказал алейник журналистам в москве.

Проверки белорусской пограничной службы начались 5 мая, но белорусские власти не комментировали это событие до среды.

Также в среду министр цифрового развития россии максут шадаев заявил, что к осеннему призыву должна быть создана единая база данных лиц, имеющих право на военную службу, наряду с введением электронных повесток.

В 1995 году был снят весь пограничный контроль между россией и беларусью. россия и беларусь имеют соглашение о союзе, в соответствии с которым кремль субсидирует белорусскую экономику за счет кредитов и скидки на российскую нефть и газ. Ранее россия использовала беларусь, экономически зависимого союзника, как плацдарм для ввода войск и ракет в войну в Украине.

Дополнение

В соответствии с новыми российскими правилами, вступившими в силу в прошлом месяце, любому лицу, получившему электронную повестку, запрещается покидать страну до явки в военкомат. Тысячи россиян бежали в беларусь, спасаясь от мобилизации и преследований в россии после начала войны в Украине.

Правозащитники считают, что пограничные проверки будут направлены против российских мужчин, которые будут пытаться избежать мобилизации в российскую армию.

"александр лукашенко на любые угрозы, в том числе диверсионные, отвечает усилением контроля, что выгодно и россии, которая стремится ограничить возможность выезда из страны тем, кто пытается избежать мобилизации и участия в войне с Украиной", – сказал Павел Сапелко из белорусского правозащитного центра "Весна".