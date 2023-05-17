Пограничный контроль между россией и беларусью возобновился впервые за 28 лет

ukru
13 марта, 19:26 • 57577 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 108840 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 109609 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 109533 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102800 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 98141 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110976 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131684 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 172552 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 203568 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 54017 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 35339 просмотра
Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

13 марта, 19:03 • 25106 просмотра
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 20304 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

22:49 • 27827 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 172555 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 203571 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 145028 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 151498 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 187979 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 68795 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 104197 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 121165 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156812 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163651 просмотра
Актуальное
Пограничный контроль между россией и беларусью возобновился впервые за 28 лет

Пограничный контроль между россией и беларусью возобновился впервые за 28 лет

Киев • УНН

 • 827602 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. беларусь, один из ближайших союзников россии, частично восстановила контроль на границе с соседом, заявил в среду министр иностранных дел рб сергей алейник, передает УНН.

Впервые за 28 лет проверки прошли на границе длиной 1 239 километров.

По словам алейника, введение пограничного контроля направлено на недопущение въезда в беларусь граждан третьих стран до реализации межправительственного соглашения о взаимном признании виз.

алейник сообщил, что проверка лиц, пересекающих белорусско-российскую границу, осуществляется белорусскими пограничниками в тесном взаимодействии с российскими коллегами. "Это не совсем контроль, это больше похоже на наблюдение за ситуацией на границе", — сказал алейник журналистам в москве.

Проверки белорусской пограничной службы начались 5 мая, но белорусские власти не комментировали это событие до среды.

Также в среду министр цифрового развития россии максут шадаев заявил, что к осеннему призыву должна быть создана единая база данных лиц, имеющих право на военную службу, наряду с введением электронных повесток.

В 1995 году был снят весь пограничный контроль между россией и беларусью. россия и беларусь имеют соглашение о союзе, в соответствии с которым кремль субсидирует белорусскую экономику за счет кредитов и скидки на российскую нефть и газ. Ранее россия использовала беларусь, экономически зависимого союзника, как плацдарм для ввода войск и ракет в войну в Украине.

Дополнение

В соответствии с новыми российскими правилами, вступившими в силу в прошлом месяце, любому лицу, получившему электронную повестку, запрещается покидать страну до явки в военкомат. Тысячи россиян бежали в беларусь, спасаясь от мобилизации и преследований в россии после начала войны в Украине.

Правозащитники считают, что пограничные проверки будут направлены против российских мужчин, которые будут пытаться избежать мобилизации в российскую армию.

"александр лукашенко на любые угрозы, в том числе диверсионные, отвечает усилением контроля, что выгодно и россии, которая стремится ограничить возможность выезда из страны тем, кто пытается избежать мобилизации и участия в войне с Украиной", – сказал Павел Сапелко из белорусского правозащитного центра "Весна".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы